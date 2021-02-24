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Средняя зарплата в Беларуси в январе снизилась сразу на 185 рублей
25.02.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 1290 бел руб, сообщает Национальный статистический комитет. А это значит, что она упала на 184,6 рубля или на 12,5%.
Наибольшая январская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1849 рублей, наименьшая — в Могилевской области — 1053,5. В Брестской области средняя зарплата составила 1088,1 рубля, в Витебской — 1085 рублей, Гомельской — 1146,8 рубля, Гродненской — 1097,1 рубля, Минской — 1271,9 рубля.
Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в январе она составила 5742,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 555,9 рубля. Разрыв составил 10,3 раза,
Низкая зарплата у творческих работников — 706,6 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 716,1, социальных работников — 805,6 рубля.
Эксперты говорят об отсутствия предпосылок для роста зарплат и предлагают подготовиться к их снижению в эквиваленте до 400 долларов.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 1290 бел руб, сообщает Национальный статистический комитет. А это значит, что она упала на 184,6...
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