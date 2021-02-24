Средняя зарплата в Беларуси в январе снизилась сразу на 185 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 1290 бел руб, сообщает Национальный статистический комитет. А это значит, что она упала на 184,6 рубля или на 12,5%.

Наибольшая январская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1849 рублей, наименьшая — в Могилевской области — 1053,5. В Брестской области средняя зарплата составила 1088,1 рубля, в Витебской — 1085 рублей, Гомельской — 1146,8 рубля, Гродненской — 1097,1 рубля, Минской — 1271,9 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в январе она составила 5742,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 555,9 рубля. Разрыв составил 10,3 раза, пишут Naviny.by.

Низкая зарплата у творческих работников — 706,6 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 716,1, социальных работников — 805,6 рубля.

Эксперты говорят об отсутствия предпосылок для роста зарплат и предлагают подготовиться к их снижению в эквиваленте до 400 долларов.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 года составила Br1238,7 . В последний месяц года она неожиданно выросла сразу на 125,6 рубля. В октябре по сравнению с сентябрем она увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 6,2%.