Еще одна напасть: африканская чума свиней из Танзании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Беларусь ограничила ввоз свинины из Танзании из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что на территории Танзании зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья.

Запрет касается также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте обращают внимание на необходимость дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Что такое АЧС?

Африканская чума свиней – высоко заразная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи (синюшная окраска) и обширными геморрагиями (скопление крови, излившейся из кровеносных сосудов) во внутренних органах. Относится к списку A (особо опасных) согласно Международной классификации заразных болезней животных.

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями.

Факторы передачи возбудителя – корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.

Вакцины от него пока нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.