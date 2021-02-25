«Цены нащупывают свое дно». Эксперты о том, что происходит на вторичном рынке жилья в Минске

- Это было ожидаемо. Рынок недвижимости, в том числе вторичного жилья , напрямую зависит от общей ситуации в экономике, уровня реальных доходов населения, доступности кредитов. А в этих сферах пока глобально ничего не поменялось, - уточняет Павел.

Эксперт обращает внимание на структуру сделок. Статистические данные говорят, что в январе до трети всех договоров купли-продажи были заключены с новыми квартирами.

- Это не классические сделки вторичного рынка жилья. Многие из них можно отнести к первичному рынку, - дополняет эксперт.

Директор агентства недвижимости «Мольнар» Анатолий Звездин говорит о том, что по сравнению с январем, который традиционно из-за новогодних праздников является самым пассивным с точки зрения покупательской активности месяцем в году, февраль оказался более привлекательным.

- В феврале звонков от потенциальных покупателей в нашем агентстве недвижимости стало на 75% больше, чем их было в январе. Поэтому мы ожидаем, что в этом месяце сделок будет несколько больше, чем в январе, - уточняет эксперт.