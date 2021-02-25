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Вместо дачи? В Новой Боровой продают участок на крыше пятиэтажки: там можно жарить шашлыки и загорать
25.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В базе Realt.byможно найти все, что угодно. Хотите «хрущевку» с окном в ванной –
Терраса расположена на крыше дома №2 по ул. Небесная. Площадь как у полноценной квартиры – 45,3 «квадрата», цена тоже – $37 тыс. За такие деньги можно купить
Купить террасу можно отдельно или с
Продажей террасы занимается риэлтерская компания "Эксперт". Со слов специалиста по недвижимости, никаких особых ограничений по использованию кровли нет. Помещение зарегистрировано как нежилое, имеет отдельный пакет документов, поэтому может быть реализовано как самостоятельная единица. Мы обратились и к "А-100 Девелопмент", чтобы узнать нюансы эксплуатации крыши. Ответ опубликуем, как только получим информацию.
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Вместо дачи? В Новой Боровой продают участок на крыше пятиэтажки: там можно жарить шашлыки и загорать
В базе Realt.by можно найти все, что угодно. Хотите «хрущевку» с окном в ванной – пожалуйста, хотите квартиру площадью 14 «квадратов» – вот. Сегодня опять будем удивлять...
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