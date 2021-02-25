Вместо дачи? В Новой Боровой продают участок на крыше пятиэтажки: там можно жарить шашлыки и загорать

Источник материала: realt.by

В базе Realt.byможно найти все, что угодно. Хотите «хрущевку» с окном в ванной – пожалуйста , хотите квартиру площадью 14 «квадратов» – вот . Сегодня опять будем удивлять – на продажу выставили участок на крыше пятиэтажного дома в Новой Боровой . Купить объект можно за $37 тысяч. Недешево, но очень заманчиво – на кровле можно загорать, жарить шашлыки, отдыхать с друзьями, любоваться природой и архитектурой.

Терраса расположена на крыше дома №2 по ул. Небесная. Площадь как у полноценной квартиры – 45,3 «квадрата», цена тоже – $37 тыс. За такие деньги можно купить «однушку» с ремонтом в Минске (но какая же в этом романтика?). Пространство изолировано стеклянными ограждениями, имеет отдельный выход, небольшую кладовку. Терраса продается с ремонтом – на свежем воздухе установлена садовая мебель, механическая маркиза и, конечно, оборудование для барбекю. Чем хуже дачного участка? На территории есть даже летнее помещение.







Купить террасу можно отдельно или с «двушкой» на 5 этаже , за квартиру собственник просит еще $100 тыс. Площадь жилья 59,2 «квадрата», ремонт практически завершен – сейчас в квартире заканчивают монтаж кухни. Дизайн-проект выдержан в строгом классическом стиле – акцентные обои с орнаментом, люстры и бра, тяжелые шторы. В квартире есть гардеробная и лоджия с остеклением в пол. Двор закрыт для посторонних, без машин, с современными детскими и спортивными площадками.





















Продажей террасы занимается риэлтерская компания "Эксперт". Со слов специалиста по недвижимости, никаких особых ограничений по использованию кровли нет. Помещение зарегистрировано как нежилое, имеет отдельный пакет документов, поэтому может быть реализовано как самостоятельная единица. Мы обратились и к "А-100 Девелопмент", чтобы узнать нюансы эксплуатации крыши. Ответ опубликуем, как только получим информацию. Читайте также: В Минске построят жилые комплексы «Новый Двор» и «Волна». Где они появятся? Для чего? В столичной «хрущевке» продается квартира с большим окном между ванной и гостиной (и это не все сюрпризы)