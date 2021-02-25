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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство замораживает цены на 62 социально значимых товара и 50 медпрепаратов Правительство замораживает цены на 62 социально значимых товара. Соответствующее постановление уже вступило в силу. В документе перечислены: мясо, рыба, хлеб,...

Правительство замораживает цены на 62 социально значимых товара. Соответствующее постановление уже вступило в силу. В документе перечислены: мясо, рыба, хлеб, различные виды молочки, мука, картофель, чай, соль, кофе, мыло и другие. Цены на них должны будут оставаться до конца месяца неизменными. С 1 марта на соответствующий товарный перечень будет разрешено увеличивать цену не более чем на 0,2 %. Помимо этого, опубликован и список из полусотни медицинских препаратов: от анальгина до парацетамола. Цены на лекарства также регулируются постановлением.