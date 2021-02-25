Экономист: Делаются неправильные шаги по выходу из кризиса

Источник материала: Tut.by

Действия белорусских властей по удержанию власти и параллельные попытки спасти экономику административными методами ведут к наращиванию кризиса. Но как только политическая ситуация изменится, в страну начнет возвращаться бизнес и можно будет думать о проведении экономических реформ, считает профессор Чикагского университета и член Ученого совета Высшей школы экономики Константин Сонин на конференции RESHAPE-2021.





О том как будет развиваться экономическая ситуация

— Нынешние экономические трудности состоят из двух компонент. Первая причина — долгосрочная стагнация, когда экономика не растет, а реальные доходы падают уже 10 лет (по официальным данным в рублях они все же растут — Прим. ред.). Это результат не краткосрочных действий, а той системы, которая помогла пройти 1990-е с меньшими потерями, чем Россия и Украина. Сейчас она стала основным механизмом стагнации, — говорит Константин Сонин.

Одним из проявлений такой системы экономист называет поддержание занятости через субсидирование убыточных предприятий.

— Вторая причина — экономический кризис 2020 года, вызванный тем, что Лукашенко пытается удержаться у власти в ситуации, когда большинство граждан ясно выразило свое желание от него избавиться.

Параллельно с этим действия белорусского правительства, в том числе в экономической плоскости, ведут к наращиванию кризиса.

— Мы видели это в Венесуэле, где сначала правительство Чавеса пыталось помочь бедным за счет богатых. Это привело к росту цен. Тогда стали вводить ограничения на цены, что приводит к дефициту, распределению и более серьезному экономическому кризису. В белорусской экономике я пока катастрофы не вижу, но и ничего хорошего при том, что делаются неправильные шаги по выходу из кризиса, тоже не вижу.

Об отношении власти к бизнесу

— Когда человек у власти похваляется тем, что он выгоняет бизнес (именно тот бизнес, который обеспечивал рост последних лет, за счет которого он субсидировал занятость на больших предприятиях) это очень плохо [для экономики]. Такими действиями и разговорами, как и назначением правительства, состоящего из некомпетентных в экономике силовиков, можно добиться серьезного экономического кризиса, — считает Константин Сонин.

По его мнению, сила Беларуси - в большой диаспоре и в том, что есть много людей, готовых заниматься бизнесом в стране, как только в ней сменится президент.

— У меня ощущение, что сменись Лукашенко даже на силовика, часть людей вернется в Беларусь.

Если трансформация той же судебной системы или другие структурные изменения могут занять несколько лет, то смена отношения к бизнесу на позитивное моментально скажется на бизнес-активности. Перестать видеть в бизнесе врага, а начать относиться к нему как к той части общества, которая создает добавленную стоимость, за счет чего живут граждане, за счет чего повышается их благосостояние, будет большим шагом в сторону либерализации и роста, считает экономист.

О неизбежности реформ

— Нет сомнений, что в какой-то момент в Беларуси пройдут масштабные экономические реформы. Сложность в том, что никто не знает, когда это произойдет. А это важнейший фактор, определяющий, что это будут за реформы. В случае скорой смены власти, они будут происходить в относительно стабильной обстановке. И проводиться они будут коалиционным правительством (в общественном смысле): действующими госслужащими и представителями оппозиции, — говорит эксперт. — Если Лукашенко останется на несколько лет и продолжится нынешняя деятельность, убийственная для экономики, то это будут реформы в сложной ситуации. Если же он будет у власти еще десять лет, то это будут реформы по типу 1991−1992 годов в России, когда значительная их часть была не сознательным действием, а оформлением развала, который происходил сам собой.

Опыт реформ в бывших социалистических странах поможет Беларуси сделать меньше ошибок. В частности, по мнению экономиста, нет причин держать торговые и посреднические предприятия в госсобственности. Экономических потерь от их приватизации точно не будет. Например, в России мелкие и средние предприятия были переданы бесплатно в собственность трудовых коллективов.

Большинство крупных белорусских предприятий может оказаться никому не нужно из-за их убыточности. Но если новые собственники получат свободу повышать эффективность (часто это происходит за счет сокращения персонала), то эти активы будут более привлекательными. Но за государством остается вопрос заботы об уволенных.

— Если приватизация будет проводиться сейчас или при плавном мирном переходе власти к избранному президенту, парламенту или коалиционному правительству, тогда можно наметить план приватизации без условий сохранения занятости. Но как они будут продаваться, из полученных денег предстоит создать фонды.

По его мнению, из фондов или части получаемых впоследствии налогов от предприятий можно выплачивать работникам, уволенным в итоге приватизации, пособие в виде соцподдержки.

У любого нового правительства Беларуси будет еще один вызов: как сократить силовые органы и их финансирование, при этом не создавая базу для преступности. Сейчас их численность в стране чрезмерна, считает эксперт. Экономист вспоминает, что в России в 1990-х произошло резкое снижение численности занятых из-за резкого сокращения бюджета и раздробления силовых структур по образцу демократических стран. Это привело к росту преступности, потому что повысило количество людей, имевших опыт работы только в силовых органах.