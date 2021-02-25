|
Штаб Бабарико снова ищет офис в Минске
25.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Команда Виктора Бабарико ищет помещение для штаба в Минске. Такое объявления
На странице в Instagram штаба белорусского банкира, общественного и политического деятеля, который в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Республики Беларусь, Виктора Бабарико появилось сообщение о поиске помещения для нового штаба команды.
Напомним, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был одним из основных соперников Александра Лукашенко в начале президентской кампании 2020 года, однако принять участие в выборах в качестве кандидата на пост главы государства Бабарико не смог - в июне его задержали, и вот уже восемь месяцев он содержится в СИЗО КГБ. Экс-банкир обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Сейчас над Виктором Бабарико идет суд.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Виктора Бабарико ищет помещение для штаба в Минске. Такое объявления появилось на Instagram-странице штаба не допущенного в 2020 году к выборам президента...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)