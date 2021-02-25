Штаб Бабарико снова ищет офис в Минске

Наш бывший офис по адресу Хоружей, мы не совсем по своей воле передали в пользование тем, кому, видимо, нужнее — но нам не жалко (сейчас в помещении бывшего штаба Бабарико расположились сторонники Юрия Воскресенского – прим.ред.).

Мы полны сил, идей и намерений. Мы любим все районы Минска, но удобнее нам будет разместиться в центре. Нас много (большинство), но пока нам достаточно уютного помещения в 150-200 квадратных метров. Это может быть опенспейс, но, минимум, с одной переговоркой.

Будем признательны, если вы посоветуете или предложите свои квадратные метры. Вместе — победим! (и найдем офис для штаба тоже вместе).