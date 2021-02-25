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Штаб Бабарико снова ищет офис в Минске

25.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Команда Виктора Бабарико ищет помещение для штаба в Минске. Такое объявления появилось на Instagram-странице штаба не допущенного в 2020 году к выборам президента потенциального кандидата.

Штаб Бабарико снова ищет офис в Минске
Фото: instagram-страница штаба Бабарико

На странице в Instagram штаба белорусского банкира, общественного и политического деятеля, который в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Республики Беларусь, Виктора Бабарико появилось сообщение о поиске помещения для нового штаба команды.

Наш бывший офис по адресу Хоружей, мы не совсем по своей воле передали в пользование тем, кому, видимо, нужнеено нам не жалко (сейчас в помещении бывшего штаба Бабарико расположились сторонники Юрия Воскресенского прим.ред.).

Мы полны сил, идей и намерений. Мы любим все районы Минска, но удобнее нам будет разместиться в центре. Нас много (большинство), но пока нам достаточно уютного помещения в 150-200 квадратных метров. Это может быть опенспейс, но, минимум, с одной переговоркой.

Будем признательны, если вы посоветуете или предложите свои квадратные метры. Вместе — победим! (и найдем офис для штаба тоже вместе).

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был одним из основных соперников Александра Лукашенко в начале президентской кампании 2020 года, однако принять участие в выборах в качестве кандидата на пост главы государства Бабарико не смог - в июне его задержали, и вот уже восемь месяцев он содержится в СИЗО КГБ. Экс-банкир обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Сейчас над Виктором Бабарико идет суд.

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Теги: Минск
 
 
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Команда Виктора Бабарико ищет помещение для штаба в Минске. Такое объявления появилось на Instagram-странице штаба не допущенного в 2020 году к выборам президента...
 
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