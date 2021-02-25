ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за $399 тысяч

25.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Каждый коттедж производит впечатление на гостя: где-то это восторг, где-то  восхищение или удивление, бывает даже неприятие. А бывают такие дома, которые притягивают, и по необъяснимым причинам уходить оттуда не хочется. Мы нашли именно такой коттедж в д. Раубичи на берегу Дубровского водохранилища, и приехали туда с реальным обзором. К слову, даже адрес у дома притягательный: у. Счастливая, 5.

7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за 9 тысяч
7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за 9 тысяч

Содержание ролика:

0:00 — о чем будет этот выпуск

0:24 — дорога к коттеджу

1:08 — холл и ванная комната

1:58 — гостиная

2:19 — представление коттеджа

3:38 — первый этаж дома

6:17 — спальня

7:00 — интересные детали в гостиной

8:30 — идем на второй этаж

10:51 — уже уезжаем 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый коттедж производит впечатление на гостя: где-то это восторг, где-то — восхищение или удивление, бывает даже неприятие. А бывают такие дома, которые...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Еще одна напасть: африканская чума свиней из Танзании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by