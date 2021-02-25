7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за $399 тысяч

Источник материала: realt.by

Каждый коттедж производит впечатление на гостя: где-то это восторг, где-то — восхищение или удивление, бывает даже неприятие. А бывают такие дома, которые притягивают, и по необъяснимым причинам уходить оттуда не хочется. Мы нашли именно такой коттедж в д. Раубичи на берегу Дубровского водохранилища , и приехали туда с реальным обзором. К слову, даже адрес у дома притягательный: у. Счастливая, 5.

8:30 — идем на второй этаж

0:00 — о чем будет этот выпуск

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