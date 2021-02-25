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7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за $399 тысяч
25.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Каждый коттедж производит впечатление на гостя: где-то это восторг, где-то — восхищение или удивление, бывает даже неприятие. А бывают такие дома, которые притягивают, и по необъяснимым причинам уходить оттуда не хочется. Мы нашли именно такой
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7-метровый потолок в гостиной и ванна прямо в спальне. Реальный видео-обзор коттеджа в Раубичах за $399 тысяч
Каждый коттедж производит впечатление на гостя: где-то это восторг, где-то — восхищение или удивление, бывает даже неприятие. А бывают такие дома, которые...
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