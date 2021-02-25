Торги в четверг начались с падения евро и доллара США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:23, евро упал на 0,01%, доллар США стал дешевле на 0,11%, а российский рубль прибавил в стоимости 0,29%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 25 февраля:

1 евро – 3,17 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,53 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Белстат недавно опубликовал среднюю зарплату белорусских работников за января 2021 года, она составила 1290 белорусских рублей - это 496 долларов по текущему курсу Нацбанка.

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