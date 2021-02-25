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Торги в четверг начались с падения евро и доллара США
25.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:23, евро упал на 0,01%, доллар США стал дешевле на 0,11%, а российский рубль прибавил в стоимости 0,29%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 25 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Белстат недавно опубликовал
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Американская и европейская валюты упали в цене, российский рубль укрепился на старте торгов в четверг.
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