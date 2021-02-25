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События вокруг Белгазпромбанка: деньги из России, улучшение рейтинга, уход Круглова из Минфина РФ

25.02.2021 11:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то что в суде над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка возникла пауза, в повестке дня возникло немало любопытных новостей, так или иначе касающихся этого кредитного учреждения.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному рейтингу Беларуси — долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B», прогноз «Негативный».

Агентство исключило рейтинги из списка Rating Watch «Негативный». Fitch решил пересмотреть рейтинги банка в июне 2020 года вслед за введением Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанке и приостановкой полномочий правления банка.

«Снятие статуса Rating Watch „Негативный“ следует за прекращением временной администрации в Белгазпромбанке, после того как его собственники — Газпром и Газпромбанк, каждый из которых владеет 49,82-процентной долей — вновь получили операционный контроль над банком. В результате уменьшилась неопределенность в отношении владения банком и позиции акционеров по вопросу предоставления поддержки», говорится в сообщении агентства.

В то же время риски для банков остаются повышенными «ввиду непростой операционной среды в Беларуси, что предполагает сохранение давления на их финансовые показатели».

25 февраля Белгазпромбанк получил новую кредитную линию от Газпромбанка на 60 млн евро. Данные средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, сообщила пресс-служба банка.

Таким образом можно констатировать, что российские акционеры белорусского банка возобновили лимиты для своей «дочки». На это очень рассчитывала новый председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова.

Еще одна новость опосредовано связана с Белгазпромбанком. Недавно с поста замминистра финансов России был уволен Андрей Круглов «в рамках оптимизации системы госуправления». Круглов был назначен замминистра в мае 2019 года. Тогда он стал одиннадцатым по счету замом Антона Силуанова. В Минфине занимался вопросами взаимодействия в части инвестиций.

До этого Андрей Круглов 15 лет проработал зампредом правления Газпрома, много лет был председателем совета директоров Белгазпромбанка. В июле 2020 года силовики сообщили об аресте счетов супруги Андрея Круглова в размере 3 млн евро в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. При этом, по словам главы КГК Ивана Тертеля, за этим якобы стояли «кукловоды» в лице «больших начальников из Газпрома, а может быть и выше».

Любопытен также догазпромовский бэкграунд Круглова. В 1995—2001 годах он работал в администрации Санкт-Петербурга в Управлении внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям. Эту структуру до 1996 года возглавлял Владимир Путин. В Газпром Круглов пришел одновременно с будущим руководителем монополии Алексеем Миллером, которому недавно продлили контракт еще на 5 лет.

 
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Несмотря на то что в суде над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка возникла пауза, в повестке дня возникло немало любопытных новостей так или иначе касающихся...
 
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