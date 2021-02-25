События вокруг Белгазпромбанка: деньги из России, улучшение рейтинга, уход Круглова из Минфина РФ

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то что в суде над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка возникла пауза, в повестке дня возникло немало любопытных новостей, так или иначе касающихся этого кредитного учреждения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному рейтингу Беларуси — долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B», прогноз «Негативный».

Агентство исключило рейтинги из списка Rating Watch «Негативный». Fitch решил пересмотреть рейтинги банка в июне 2020 года вслед за введением Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанке и приостановкой полномочий правления банка.

«Снятие статуса Rating Watch „Негативный“ следует за прекращением временной администрации в Белгазпромбанке, после того как его собственники — Газпром и Газпромбанк, каждый из которых владеет 49,82-процентной долей — вновь получили операционный контроль над банком. В результате уменьшилась неопределенность в отношении владения банком и позиции акционеров по вопросу предоставления поддержки», говорится в сообщении агентства.

В то же время риски для банков остаются повышенными «ввиду непростой операционной среды в Беларуси, что предполагает сохранение давления на их финансовые показатели».

25 февраля Белгазпромбанк получил новую кредитную линию от Газпромбанка на 60 млн евро. Данные средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, сообщила пресс-служба банка.

Таким образом можно констатировать, что российские акционеры белорусского банка возобновили лимиты для своей «дочки». На это очень рассчитывала новый председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова .

Еще одна новость опосредовано связана с Белгазпромбанком. Недавно с поста замминистра финансов России был уволен Андрей Круглов «в рамках оптимизации системы госуправления». Круглов был назначен замминистра в мае 2019 года. Тогда он стал одиннадцатым по счету замом Антона Силуанова. В Минфине занимался вопросами взаимодействия в части инвестиций.

До этого Андрей Круглов 15 лет проработал зампредом правления Газпрома, много лет был председателем совета директоров Белгазпромбанка. В июле 2020 года силовики сообщили об аресте счетов супруги Андрея Круглова в размере 3 млн евро в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. При этом, по словам главы КГК Ивана Тертеля, за этим якобы стояли «кукловоды» в лице «больших начальников из Газпрома, а может быть и выше».

Любопытен также догазпромовский бэкграунд Круглова. В 1995—2001 годах он работал в администрации Санкт-Петербурга в Управлении внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям. Эту структуру до 1996 года возглавлял Владимир Путин. В Газпром Круглов пришел одновременно с будущим руководителем монополии Алексеем Миллером, которому недавно продлили контракт еще на 5 лет.