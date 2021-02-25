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События вокруг Белгазпромбанка: деньги из России, улучшение рейтинга, уход Круглова из Минфина РФ
25.02.2021 11:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то что в суде над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
Агентство исключило рейтинги из списка Rating Watch «Негативный». Fitch решил пересмотреть рейтинги банка в июне 2020 года вслед за введением Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанке и приостановкой полномочий правления банка.
«Снятие статуса Rating Watch „Негативный“ следует за прекращением временной администрации в Белгазпромбанке, после того как его собственники — Газпром и Газпромбанк, каждый из которых владеет 49,82-процентной долей — вновь получили операционный контроль над банком. В результате уменьшилась неопределенность в отношении владения банком и позиции акционеров по вопросу предоставления поддержки», говорится в сообщении агентства.
В то же время риски для банков остаются повышенными «ввиду непростой операционной среды в Беларуси, что предполагает сохранение давления на их финансовые показатели».
25 февраля Белгазпромбанк
Таким образом можно констатировать, что российские акционеры белорусского банка возобновили лимиты для своей «дочки». На это очень рассчитывала новый председатель правления Белгазпромбанка
Еще одна новость опосредовано связана с Белгазпромбанком. Недавно с поста замминистра финансов России был уволен Андрей Круглов «в рамках оптимизации системы госуправления». Круглов
До этого Андрей Круглов 15 лет проработал зампредом правления Газпрома, много лет был председателем совета директоров Белгазпромбанка. В июле 2020 года силовики
Любопытен также догазпромовский бэкграунд Круглова. В 1995—2001 годах он работал в администрации Санкт-Петербурга в Управлении внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям. Эту структуру до 1996 года возглавлял Владимир Путин. В Газпром Круглов пришел одновременно с будущим руководителем монополии Алексеем Миллером, которому недавно продлили контракт еще на 5 лет.
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Несмотря на то что в суде над бывшими топ-менеджерами Белгазпромбанка возникла пауза, в повестке дня возникло немало любопытных новостей так или иначе касающихся...
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