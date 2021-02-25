Налоговая vs. бизнес. К чему приводит несовершенство практики проверок

Источник материала: Tut.by

Налоговые органы в Беларуси пристальное внимание обращают на схемы, которые, по их мнению, используются с одной целью — уклонение от уплаты налогов. Юристы Екатерина Желтонога и Анна Рубинштейн из VERDICT рассказали типичную историю из своей деятельности, когда правоприменительная практика на самом деле оказывается на стороне неплательщика налогов.



Фото: rus-imperia.info

Гражданка А (зарегистрирована в качестве ИП) имела два объекта недвижимости и один из них подарила своей матери — гражданке Б. На гражданку Б было также зарегистрировано ИП. В качестве ИП и гражданка А, и гражданка Б сдавали недвижимость в аренду, уплачивая с оборотов налог по упрощенной системы по ставке 5%.

Налоговые преимущества этой схемы в той ситуации были очевидны. Гражданка А при сдаче двух объектов перестала бы соответствовать критерию валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения, ей пришлось бы переходить на общую систему налогообложения с уплатой налога по ставке 16%. При этом при дарении между близкими родственниками обязательство по уплате подоходного налога не возникает, так что переход права собственности на недвижимость также получился безналоговым.

Налоговые органы провели проверку ИП А и по ее результатам пришли к выводу, что деятельность ИП Б на самом деле является предпринимательской деятельностью ИП А, а сделки по дарению имущества носили фиктивный характер. В итоге ИП А донасчитали налоги в таком размере, в котором она заплатила бы их, применяя общую систему налогообложения, т.е. как если бы сдавала объект недвижимости непосредственно. Иными словами, налоговые органы для целей налоговых правоотношений консолидировали ИП А и ИП Б как единого субъекта, который должен был бы уплачивать налоги, применяя общую систему налогообложения.

Однако использованная налоговыми органами методология страдает непоследовательностью, которая при ближайшем рассмотрении является несправедливой к плательщику. Так, ИП А были доначислены налоги без учёта (без вычета) тех налогов, которые были перечислены в бюджет ИП Б. Неправильность этой позиции очевидна: если выручка от деятельности консолидированного субъекта считается как сумма выручки лиц, входящих в его состав, то и налоги, уплаченные каждым из них, должны рассматриваться как налоги консолидированного субъекта, а не налоги входящих в его состав субъектов.

Вместо этого налоговый орган предложил ИП Б возвратить уплаченные налоги из бюджета, а в рамках проверки ИП А эти налоги не учёл, в результате чего искусственно завысил доначисленный ИП А размер налоговых обязательств. Такая практика носит уже устоявшийся характер, однако, очевидна ее несправедливость.

Вероятно, налоговые органы руководствуются необходимостью пополнять бюджет, в результате их деятельности взыскивается больший объем налогов, кроме того, чем больше размер доначисленных налогов, тем выше административный штраф за их неуплату (40% от размера доначисленных налогов) и пеня.

Однако, размер неуплаченных налогов влияет и на возможность возбуждения уголовного дела, которое возможно при превышении определенного порога по сумме неуплаченных налогов. Кроме того, для освобождения от уголовной ответственности субъектам кроме уплаты налогов в бюджет необходимо заплатить также уголовно-правовую компенсацию, которая также привязана к сумме налогов.

Самое парадоксальное, что не всё так «оптимистично» для бюджета. Если субъект, который несёт всё бремя налоговой нагрузки, окажется не в состоянии выполнить налоговые обязательства, уплатить пеню, штраф и компенсацию, то бюджет не только не пополнится, но и потеряет. Перед плательщиком возникает дилемма: уплатить огромную сумму в бюджет или получить уголовно-правовое наказание, которое не всегда связано с лишением свободы. Существующая практика может подталкивать ко второму варианту, ведь в этом случае можно не только не заплатить в бюджет, но еще и претендовать на денежные средства, которые подлежат возврату как излишне уплаченные налоги.

Полагаем, что практика применения налогового законодательства должна быть последовательной, справедливой, а также стимулировать правомерное поведение, а не иметь недостатков в виде финансовой выгоды для неплательщика налогов.

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