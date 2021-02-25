Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия Минпрома активизируют работу по наращиванию экспорта В ведомстве обозначили основные задачи на 2021 год. Крупные производства уже имеют портфель заказов на первое полугодие. При этом важно работать не только на...

В ведомстве обозначили основные задачи на 2021 год. Крупные производства уже имеют портфель заказов на первое полугодие. При этом важно работать не только на традиционных рынках, но и укрепляться в дальнем зарубежье. Так, подписан контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию. До 2023 года туда отправятся 90 машин. Развивать сотрудничество будут и со странами африканского континента.Успешным стал непростой 20-й год и для предприятий, выпускающих технику. Так, "Горизонт" вместе с "Витязем" произвел миллион четыреста тысяч телевизоров. Хороший показатель продемонстрировал и "Атлант". Все, что выпускалось, не задерживалось на складе - отгружалось потребителям.