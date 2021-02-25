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Предприятия Минпрома активизируют работу по наращиванию экспорта
25.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ ведомстве обозначили основные задачи на 2021 год. Крупные производства уже имеют портфель заказов на первое полугодие. При этом важно работать не только на традиционных рынках, но и укрепляться в дальнем зарубежье. Так, подписан контракт на поставку самосвалов БелАЗ в Индию. До 2023 года туда отправятся 90 машин. Развивать сотрудничество будут и со странами африканского континента.
Успешным стал непростой 20-й год и для предприятий, выпускающих технику. Так, "Горизонт" вместе с "Витязем" произвел миллион четыреста тысяч телевизоров. Хороший показатель продемонстрировал и "Атлант". Все, что выпускалось, не задерживалось на складе - отгружалось потребителям.
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В ведомстве обозначили основные задачи на 2021 год. Крупные производства уже имеют портфель заказов на первое полугодие. При этом важно работать не только на...
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