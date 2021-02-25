Плохая идея. Бизнес-союзы ответили на недавние инициативы КГК по закручиванию гаек бизнесу

Источник материала: Tut.by

Республиканский союз промышленников и предпринимателей и Белорусская научно-промышленная ассоциация считают, что предложения КГК по изменению налогообложения индивидуальных предпринимателей и внесению изменений в Налоговый кодекс даны в отрыве от общей концепции налогообложения, они в принципе нарушают баланс построения системы налогообложения, установленной для регулирования самозанятых лиц, ИП и микроорганизаций. «На наш взгляд, сам факт рассмотрения налогообложения ИП без пересмотра в совокупности подходов — это контрпродуктивно», — говорится в пресс-релизе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Малый бизнес — большие потери

Малый бизнес понес значительные потери из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и политических событий. По данным МНС, число ИП-плательщиков единого налога за два последних года сократилось на четверть. Зато число ИП, применяющих упрощенную системы налогообложения за пять лет выросло на 41,7%, а их доля в общей численности ИП — с 56,7 до 70,4%.

«Очевидно, что процесс изменения налогообложения уже запущен. Однако, тем не менее, при всей необходимости корректировки подходов к налогообложению нововведения должны подразумевать долгосрочную перспективу», — считают бизнес-союзы.

Они заявляют, что, во-первых, с учетом сложной экономической и эпидемиологической ситуации до получения общей картины налоговых поступлений за первое полугодие 2021 года, которая будет иллюстрировать реальные итоги работы бизнеса во второй половине 2020 — первой половине 2021 года, а также отражать наметившиеся тенденции, рассматривать возможность изменения подходов к налогообложению ИП не следует. Во-вторых, возможно рассмотреть на перспективу внедрение дифференцированного подхода к налогообложению ИП: оставить единый налог для ИП, у которых нет наемных работников, но поэтапно отменять единый налог с переходом на упрощенку; дифференцировать ее ставки по видам деятельности; а также для тех ИП, у которых есть наемные работники и обороты сравнимы с оборотами субъектов хозяйствования-юрлиц.

Не менее неоднозначно эксперты оценивают предложение о повышении ставок налога при упрощенке до размера подоходного налога для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.п. По мнению КГК, затраты при оказании таких услуг незначительны, а увеличение налога поспособствует трудоустройству ИП в штат организаций, увеличит приток взносов в ФСЗН, а компаниям станет невыгодно «заключать разовые договоры с целью вывода средств».

«Учитывая специфику подобных услуг, мы считаем подозрения в попытках обналичивания денежных средств путем оплаты услуг специалистов — ИП, привлекаемых на условиях аутсорсинга (консультанты, юристы-лицензиаты, аудиторы, бухгалтера, специалисты по таможенному оформлению, маркетологи, системные администраторы) безосновательными. Чаще всего передача на аутсорсинг части вспомогательных функций — это насущная необходимость для множества компаний, которые не в состоянии содержать в штате узких специалистов. Тем более что в таких услугах мелкий бизнес нуждается периодически, не на системной основе, иногда несколько часов в месяц. Не говоря уже о том, что специалист высокого уровня вряд ли согласится оформиться на 0,1 или даже 0,25 ставки или в качестве временного работника на срок до 2 месяцев в угоду контролирующим органам, поскольку многую работу он делает удаленно, без обязательного захода в офис, а кроме того, трудовое законодательство серьезно ограничивает временными рамками отработки часов таких работников», — аргументируют бизнес-союзы.

Специалист высокого уровня вряд ли согласится оформиться на 0,1 ставки в угоду контролирующим органам

Вызывает много вопросов и предложение КГК запретить включать в затраты, учитываемые при налогообложении, стоимость услуг ИП или иного физлица, которые являются учредителем или руководителем, бухгалтером либо работником коммерческой организации, входящим в ее штат, а также когда ИП является аффилированным лицом этой компании.

«С 2019 года в стране действует новая редакция Налогового кодекса, в которой реализованы антиуклонительные нормы. С нашей точки зрения, имеющихся ограничений, в том числе введенных в этом году, вполне достаточно. Попытки запретить совмещение и совместительство профессий и должностей, ограничить возможность аренды личных автомобилей и иного имущества лишь станут дополнительным барьером, затрудняющим работу частных компаний».

Причем если речь идет об оказании услуг ИП юрлицу, в котором эти граждане — ИП — работают по трудовому договору, то такое предложение уже реализовано в Налоговом кодексе — введена ставка налогообложения 16% (подпункт 1.3. статьи 329 НК). Если речь идет о неопределенном круге лиц, то неочевидно, каким образом эти лица будут выяснять аффилированность и характер трудовых отношений ИП.

Что же касается ограничения отнесения на затраты арендных платежей, то такой подход актуален скорее для объектов недвижимости и транспортных средств в пределах максимальной амортизации (при минимально допустимом законодательством сроке службе) плюс обязательные налоговые отчисления и вводить эти ограничения следует для ИП-арендодателей, а не организаций-арендаторов, которые не будут иметь механизма выяснения корректности расчета арендных платежей. Очевидно, что покупать или арендовать у других организаций нужное для работы имущество или нанимать людей со стороны гораздо дороже, так что вместо сокращения затрат получится их рост или сворачивание деятельности из-за отсутствия необходимых ресурсов.

Во всем виноваты наличные?

Предложения, направленные на сокращение наличного денежного оборота, требуют комплексного решения вопроса о стоимости безналичных расчетов в стране (эквайринг, вознаграждения ЕРИП и т.д.), считают эксперты.

Сегодня предложенный подход по увеличению доли безналичных расчетов уже постепенно реализуется в отдельных секторах экономики (например, проект изменений указа № 504 полностью запрещает наличные расчеты по сделкам с транспортными средствами).

А вот введение высокой комиссии за снятие наличных (предложение КГК — 13%), по сути, означает вторичное обложение фискальным платежом одной и той же налоговой базы — выручки ИП свыше 3000 рублей в месяц, и это, по оценке экспертов, станет серьезным ударом по некоторым предпринимателям.

«Хотелось бы отметить, что среди 22 рекомендаций группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) для Беларуси, вопрос наличных расчетов не упоминается, что, на наш взгляд, иллюстрирует несостоятельность суждений контролирующих органов о том, что объем наличных денег коррелирует с масштабами коррупции и наоборот», — отмечено в сообщении.

«Ужесточение мер ответственности — это всегда тупиковый путь. На первых курсах юридических вузов учат: юридическая ответственность должна быть не жестокой, а неотвратимой. Истории не известны примеры построения эффективной экономики и процветающей страны методами уголовного преследования», — подчеркивают бизнес-союзы.

Ужесточение мер ответственности — это всегда тупиковый путь

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, последствия которого станут наиболее очевидны в ближайшие несколько лет, необходимо рассматривать перспективы выживания отдельных сфер бизнеса, открытия новых бизнес-проектов и развития действующих устойчивых на рынке субъектов хозяйствования, призывают они.

«Вывод денег из компаний и минимизация налогов с помощью различных схем, в том числе с участием ИП, — явление достаточно распространенное. Но, во-первых, такие схемы, если их основной целью является исключительно занижение налогов, могут и должны разоблачаться в соответствии с законодательством, в котором для этого уже создано множество инструментов, включая знаменитый пункт 4 статьи 33 НК. Во-вторых, такие схемы являются реакцией бизнеса на чрезмерное налоговое бремя. Так, по данным Всемирного банка общая ставка налогов и взносов в Беларуси составляет 53,3% от прибыли, что больше, чем в регионе (31,7%), странах ОЭСР (39,9%) и, в частности, в Швеции (49,1%)».

И основная проблема — именно налоги на фонд оплаты труда, которые составляют 39% от прибыли среднестатистического предприятия — в 1,7 раза выше, чем в странах ОЭСР и значительно выше, чем в Литве (21,4%), Польше (24,7%), России (35,4%) и Швеции (35,5%). При этом в целом налоговая нагрузка в Беларуси, составляющая с учетом ФСЗН около 37,8%, существенно выше, чем в странах ЕАЭС и большинстве стран ЕС.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Подоходный налог и ФСЗН составляют около ¼ затрат организаций на рабочую силу. Эти издержки особенно болезненны для тех видов деятельности, где требуются высококвалифицированные и, соответственно, хорошо оплачиваемые кадры. Именно налоговая нагрузка демотивирует предприятия создавать высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, вынуждает белорусских бизнесменов обращаться к „серым“ и „черным“ схемам. Решить эту проблему можно лишь путем реализации пенсионной реформы и снижения „зарплатных“ налогов», — уверены эксперты.

Поэтому, например, в России с 1 апреля 2020 г. для субъектов малого и среднего предпринимательства тариф страховых взносов снижен с 30% до 15%. Это повлекло немедленное «обеление» сектора: уже во II квартале выросли число занятых и объем финансовых отчислений на 1 занятого, а в III квартале 2020 г. прирост существенно увеличился. Это общая тенденция: за последние 10 лет налоговая нагрузка в мире снизилась с 16,7 до 16,3%.

«Мы категорически против дополнительного ужесточения мер ответственности, которая и так высока. Очевидна необходимость системной сбалансированности налогообложения по всей „вертикали“ организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности — от самозанятых и ИП до юридических лиц. Но в любом случае любые изменения в налоговом законодательстве могут быть внесены не ранее 1 января 2022 года», — резюмируют бизнес-союзы.