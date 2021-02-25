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«Газпром» выделил кредит «Белгазпромбанку»

25.02.2021 13:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро подписали «Белгазпромбанк» и «Газпромбанк».

Об этом сообщается на сайте белорусского банка.

Средства будут предоставлены «Белгазпромбанку» и пущены на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что кредитная линия, открытая акционером «Белгазпромбанка», расширит возможности работы учреждения в данном направлении.

Средства могут предоставляться на приобретение, создание, расширение, реконструкцию, ремонт основных фондов и объектов недвижимости, пополнение оборотного капитала.

 
 
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Соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро подписали «Белгазпромбанк» и «Газпромбанк».
 
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