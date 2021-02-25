|
Евро вырос, доллар подешевел на торгах в четверг
25.02.2021 14:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Евро и российский рубль выросли в цене, доллар США подешевел на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро прибавил в стоимости 0,22%, российский рубль показал рост на 0,29%, доллар США незначительно упал в цене - 0,06%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 25 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Белстат недавно опубликовал
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль и евро укрепили свои позиции, доллар США подешевел по отношению к белорусской валюте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)