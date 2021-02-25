ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белгазпромбанк получил долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро

25.02.2021 14:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Российский Газпромбанк откроет дочернему Белгазпромбанку кредитную линию на 60 миллионов евро, сообщили в четверг в пресс-службе ОАО "Белгазпромбанк".

Кредитная линия стала первой, которую Белгазпромбанк получил от материнской структуры вслед за восстановлением операционного контроля акционеров над деятельностью белорусского банка после июня 2020 года.

"ОАО "Белгазпромбанк" и Банк ГПБ (АО) подписали соглашение об открытии в пользу ОАО "Белгазпромбанк" долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро", - говорится в распространенном пресс-службой банка сообщении.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредитная линия открыта для финансирования малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему поддержку на привлекательных условиях, заявляют в банке.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Газпром» выделил кредит «Белгазпромбанку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by