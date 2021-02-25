Белгазпромбанк получил долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Российский Газпромбанк откроет дочернему Белгазпромбанку кредитную линию на 60 миллионов евро, сообщили в четверг в пресс-службе ОАО "Белгазпромбанк".

Кредитная линия стала первой, которую Белгазпромбанк получил от материнской структуры вслед за восстановлением операционного контроля акционеров над деятельностью белорусского банка после июня 2020 года.

"ОАО "Белгазпромбанк" и Банк ГПБ (АО) подписали соглашение об открытии в пользу ОАО "Белгазпромбанк" долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро", - говорится в распространенном пресс-службой банка сообщении.

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