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Белгазпромбанк получил долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро
25.02.2021 14:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев - Sputnik. Российский Газпромбанк откроет дочернему Белгазпромбанку кредитную линию на 60 миллионов евро, сообщили в четверг в пресс-службе ОАО "Белгазпромбанк".
Кредитная линия стала первой, которую Белгазпромбанк получил от материнской структуры вслед за восстановлением операционного контроля акционеров над деятельностью белорусского банка после июня 2020 года.
"ОАО "Белгазпромбанк" и Банк ГПБ (АО) подписали соглашение об открытии в пользу ОАО "Белгазпромбанк" долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро", - говорится в распространенном пресс-службой банка сообщении.
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Кредитная линия открыта для финансирования малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему поддержку на привлекательных условиях, заявляют в банке.
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