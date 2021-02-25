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Цены тают! Скидки на гаджеты по промокоду «Весна»
25.02.2021 15:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 25 февраля по 1 марта в интернет-магазине и сети салонов МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств. Гаджеты различных брендов можно приобрести со скидкой по промокоду «Весна».
Сниженные цены действуют в рамках акций
Чтобы воспользоваться скидками, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «Весна» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Для получения скидки по промокоду «Весна» также необходимо предоставить информацию о наличии подписки на
Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены в таблице
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете в салонах связи МТС, так и в интернет-магазине, как online. Заказать можно по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.
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С 25 февраля по 1 марта в интернет-магазине и сети салонов МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств. Гаджеты различных брендов можно...
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