Цены тают! Скидки на гаджеты по промокоду «Весна»

С 25 февраля по 1 марта в интернет-магазине и сети салонов МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств. Гаджеты различных брендов можно приобрести со скидкой по промокоду «Весна».

Сниженные цены действуют в рамках акций «Еще выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств» . Акционное предложение на гаджеты распространяется при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться скидками, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «Весна» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Для получения скидки по промокоду «Весна» также необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС .

Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены в таблице по ссылке .

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете в салонах связи МТС, так и в интернет-магазине, как online. Заказать можно по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.