Шпаргалка для предпринимателя: подводим итоги проверок правильно

Источник материала: Sputnik Беларусь

В день, который указан в предписании на проведение проверки как день ее завершения, проверяющие должны забрать свои документы, личные вещи и покинуть ваш офис. При этом не забыть записать эту дату в книге учета проверок.

Но на этом проверка не заканчивается, а начинают оформляться ее результаты.

Если вы работали безукоризненно, соблюдая законодательство, не совершали досадных ошибок при оформлении документов, не было сбоев программного обеспечения – в общем, если контролерам не удалось найти в вашей работе ни одного нарушения – итоговым документом будет справка проверки.

В ней будет информация о том, кто проверял, кого проверяли, какие вопросы проверены и за какой период времени. И констатация факта отсутствия выявленных нарушений.

Если нашли нарушения

К сожалению, на практике такие справки случаются не часто. Чем крупнее ваш бизнес, чем дольше проверяемый период и больше вопросов проверки, тем выше вероятность обнаружения случайных ошибок и преднамеренных нарушений.

А если нарушения установлены, по результатам проверки составляется акт проверки.

Нужно отметить, что в акт проверки включаются только нарушения актов законодательства, т.е. кодексов, законов, указов, постановлений. Если вы нарушили какой-либо ведомственный нормативный акт, приказ или вашу внутреннюю инструкцию – такие нарушения в акт проверки включаться не должны.

Кроме того, к сожалению, не всегда можно однозначно определить, является ли какое-либо действие или бездействие нарушением требований законодательства. Может также возникнуть спор с проверяющими на тему "разрешено ли то, что не запрещено законом". Трактовка некоторых нормативных актов может быть неоднозначной и восприниматься вами и проверяющими абсолютно противоположно.

В этих случаях нужно напомнить контролерам, что Указ 510 предписывает, что в случае неясности или нечеткости предписаний акта законодательства решение о признании нарушением каких-либо ваших действий должно приниматься в вашу пользу, то есть нарушением не признаваться и в акт проверки не включаться.

Желательно на протяжении всей проверки плотно коммуницировать с проверяющими, выяснять все проблемные вопросы по мере их возникновения. Вы вправе на каждую претензию давать устные и письменные пояснения, предъявлять дополнительные документы. Вы лучше знаете свою работу, чем проверяющие вас контролеры, потому что они больше теоретики, а вы практики. Так до завершения проверки вы будете реально представлять себе ее итоги и значительно уменьшите объем акта проверки.

Справка или акт проверки составляются как минимум в двух экземплярах. Один экземпляр остается у проверяющих, второй экземпляр достается вам. Дополнительные экземпляры могут быть направлены в другие компетентные органы.

Учитывайте сроки

Далее – важные моменты с точки зрения времени и хронологии. Проверяющие должны подписать справку (акт) проверки не позднее пяти рабочих дней после окончания проверки. И еще два дня отведено на вручение вам этого документа.

Все это время вы можете урегулировать спорные вопросы, совместно корректировать текст справки или акта проверки.

Если у вас остались неурегулированные возражения по тексту, изложенному в акте проверки, вы считаете, что проверяющие необоснованно и неправомерно обвиняют вас в нарушении законодательства, Указом 510 вам предоставлено право направить проверяющим письменные возражения по содержанию акта проверки. На это отведено целых 15 рабочих дней, или три полноценные недели.

Столько же времени предоставлено проверяющим на изучение ваших претензий и подготовку ответа на ваши возражения.

Стоит сказать, что это совсем не бессмысленная переписка, она может принести положительный результат. В этом случае в акт проверки вносятся изменения и дополнения. Некоторые пункты могут быть исключены из акта, а некоторые изложены в другой редакции.

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