Китай победил абсолютную бедность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвященном результатам борьбы с бедностью.

В 2013 году китайский лидер, посещая с инспекцией провинцию Ухань, заявил об идее целевой борьбы с бедностью.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью", - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР в подтверждение своих слов привел цифры: так, за последние восемь лет из бедности были выведены 98,99 млн китайцев из сельской местности, из списка бедных районов - 832 уезда и 128 тысяч деревень. За последние 40 лет, с начала политики реформ и открытости, из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.

"За этот период Китай внес 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности", - заявил Си Цзиньпин и подчеркнул, что Китай создал еще одно чудо, "которое останется в истории".

В Кремле, комментируя заявление главы КНР, заявил, что приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой.

"Мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.