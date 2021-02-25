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Китай победил абсолютную бедность

25.02.2021 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин,  выступая на собрании, посвященном результатам борьбы с бедностью.

В 2013 году китайский лидер, посещая с инспекцией провинцию Ухань, заявил об идее целевой борьбы с бедностью.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью", - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР в подтверждение своих слов привел цифры: так, за последние восемь лет из бедности были выведены 98,99 млн китайцев из сельской местности, из списка бедных районов - 832 уезда и 128 тысяч деревень. За последние 40 лет, с начала политики реформ и открытости, из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.

"За этот период Китай внес 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности", - заявил Си Цзиньпин и подчеркнул, что Китай создал еще одно чудо, "которое останется в истории". 

В Кремле, комментируя заявление главы КНР, заявил, что приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой.

"Мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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За 8 лет в стране из черты бедности были выведены почти 100 миллионов человек. Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного срока.
 
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