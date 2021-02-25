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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский автомобильный завод увеличивает экспортные поставки В страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского...

В страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оснащены по новейшим технологиям. Среди новинок - встроенная светодиодная техника внутри салона и теплые кнопки для открывания дверей.Чтобы полностью удовлетворить спрос заказчиков, на предприятии построят новый корпус. На экспорт в будущем смогут поставлять почти 3 тысячи единиц техники.