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Минский автомобильный завод увеличивает экспортные поставки

25.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оснащены по новейшим технологиям. Среди новинок - встроенная светодиодная техника внутри салона и теплые кнопки для открывания дверей.

Чтобы полностью удовлетворить спрос заказчиков, на предприятии построят новый корпус. На экспорт в будущем смогут поставлять почти 3 тысячи единиц техники.

 
 
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В страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского...
 
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