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Минский автомобильный завод увеличивает экспортные поставки
25.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оснащены по новейшим технологиям. Среди новинок - встроенная светодиодная техника внутри салона и теплые кнопки для открывания дверей.
Чтобы полностью удовлетворить спрос заказчиков, на предприятии построят новый корпус. На экспорт в будущем смогут поставлять почти 3 тысячи единиц техники.
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В страны ближнего зарубежья будет отправляться как грузовая, так и пассажирская техника. На предприятии планируют развивать и производство пассажирского...
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