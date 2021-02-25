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Перспективы развития лесной отрасли Минской области озвучили на коллегии профильного ведомства

25.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Разработка новых площадей под производство топливных пелет, открытие новых лесопильных линий и сушильных комплексов - перспективы развития лесной отрасли Минской области озвучили на коллегии профильного ведомства. 

Задача для лесхозов - расширять ассортимент продукции, заниматься производством биотоплива в гранулах (в том числе и на экспорт), а также долговечного и качественного строительного материала, что позволит лесным хозяйствам увеличивать прибыль от реализации продукции. Не менее важный аспект - восстановление лесного фонда.

Согласно словам специалистов лесного хозяйства, развитие и модернизация отрасли позволит увеличивать и количество рабочих мест для жителей области.

 
 
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Разработка новых площадей под производство топливных пеллет, открытие новых лесопильных линий и сушильных комплексов - перспективы развития лесной отрасли...
 
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