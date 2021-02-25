Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы развития лесной отрасли Минской области озвучили на коллегии профильного ведомства Разработка новых площадей под производство топливных пеллет, открытие новых лесопильных линий и сушильных комплексов - перспективы развития лесной отрасли...

Разработка новых площадей под производство топливных пелет, открытие новых лесопильных линий и сушильных комплексов - перспективы развития лесной отрасли Минской области озвучили на коллегии профильного ведомства.Задача для лесхозов - расширять ассортимент продукции, заниматься производством биотоплива в гранулах (в том числе и на экспорт), а также долговечного и качественного строительного материала, что позволит лесным хозяйствам увеличивать прибыль от реализации продукции. Не менее важный аспект - восстановление лесного фонда.Согласно словам специалистов лесного хозяйства, развитие и модернизация отрасли позволит увеличивать и количество рабочих мест для жителей области.