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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минпром планирует увеличить в 2021 году экспорт более чем на 10 % Минпром планирует нарастить в этом году экспорт более чем на 10 %. По словам главы ведомства, 2021-й начался успешно. По предварительным данным, темпы роста...

Минпром планирует нарастить в этом году экспорт более чем на 10 %. По словам главы ведомства, 2021-й начался успешно. По предварительным данным, темпы роста промышленного экспорта в январе превысили прогнозные показатели, в феврале тенденция роста сохраняется. В частности, такие крупные игроки нашей промышленности, как БМЗ и БелАЗ уже имеют портфель заказов на первое полугодие.