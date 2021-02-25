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Минпром планирует увеличить в 2021 году экспорт более чем на 10 %
25.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинпром планирует нарастить в этом году экспорт более чем на 10 %. По словам главы ведомства, 2021-й начался успешно. По предварительным данным, темпы роста промышленного экспорта в январе превысили прогнозные показатели, в феврале тенденция роста сохраняется. В частности, такие крупные игроки нашей промышленности, как БМЗ и БелАЗ уже имеют портфель заказов на первое полугодие.
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Минпром планирует нарастить в этом году экспорт более чем на 10 %. По словам главы ведомства, 2021-й начался успешно. По предварительным данным, темпы роста...
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