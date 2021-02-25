Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bloomberg: нефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году Нефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году. Такой прогноз дают аналитики Bloomberg. Такие оптимистичные ожидания трейдеров подчеркивают возросшее доверие к...

Нефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году. Такой прогноз дают аналитики Bloomberg. Такие оптимистичные ожидания трейдеров подчеркивают возросшее доверие к рынку нефти после того, как марка Brent выросла более чем на 200% после обвала до 18-летнего минимума. Нефтяной спрос на ключевых азиатских рынках уже восстановился, в то время как ОПЕК+ сохраняет ограничение по добычи, а поставки сланцевой нефти сдерживаются отсутствием новых крупных инвестиций.