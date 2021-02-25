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Bloomberg: нефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году
25.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году. Такой прогноз дают аналитики Bloomberg. Такие оптимистичные ожидания трейдеров подчеркивают возросшее доверие к рынку нефти после того, как марка Brent выросла более чем на 200% после обвала до 18-летнего минимума. Нефтяной спрос на ключевых азиатских рынках уже восстановился, в то время как ОПЕК+ сохраняет ограничение по добычи, а поставки сланцевой нефти сдерживаются отсутствием новых крупных инвестиций.
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Нефть может подорожать до $100 за баррель к 2022 году. Такой прогноз дают аналитики Bloomberg. Такие оптимистичные ожидания трейдеров подчеркивают возросшее доверие к...
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