Комитет Палаты представителей США принял резолюцию с призывом усилить санкции против Беларуси

Источник материала: Tut.by

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в четверг единогласно одобрил резолюцию с призывом усилить введенные ранее санкции в отношении Беларуси. Текст резолюции опубликован на сайте конгресса США.



Фото: Reuters

Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Вот несколько конкретных мер, предлагаемых в резолюции:

Призыв к дальнейшим адресным санкциям, согласованным между США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой, другими союзниками и партнерами США, в отношении белорусских властей.

По согласованию с трансатлантическими партнерами рассмотреть введение санкций против белорусских государственных компаний, которые нарушали права своих работников в связи с их участием в продолжающемся демократическом движении в Беларуси.

Призыв трансатлантического сообщества пересмотреть любую финансовую поддержку режима Лукашенко, включая контракты на закупки.

Резолюция также призывает к немедленному освобождению всех задержанных по политическим мотивам, к международному расследованию нарушений прав человека во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года и к новым свободным и справедливым выборам под наблюдением ОБСЕ.

В документе также в очередной раз подчеркивается, что президентские выборы в прошлом году в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и США не признают легитимность Александра Лукашенко.