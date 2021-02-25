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Комитет Палаты представителей США принял резолюцию с призывом усилить санкции против Беларуси
25.02.2021 21:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в четверг единогласно одобрил резолюцию с призывом усилить введенные ранее санкции в отношении Беларуси. Текст резолюции
Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.
Вот несколько конкретных мер, предлагаемых в резолюции:
Резолюция также призывает к немедленному освобождению всех задержанных по политическим мотивам, к международному расследованию нарушений прав человека во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года и к новым свободным и справедливым выборам под наблюдением ОБСЕ.
В документе также в очередной раз подчеркивается, что президентские выборы в прошлом году в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и США не признают легитимность Александра Лукашенко.
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Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.
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