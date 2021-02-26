Плюс 100 рублей за «квадрат». Застройщик поднял цены на квартиры в ЖК «Соколиный край»

В середине февраля «Белинвестбанк» запустил рублевый кредит для строительства жилья в ЖК «Соколиный край». Купить квартиру в новостройке можно под 13,33% годовых на 20 лет. Рынок отреагировал – 16 квартир были куплены в считанные дни. Спрос повлиял и на предложение, «квадрат» жилья по новой проектной декларации подорожал в среднем на 100 рублей.
О каком комплексе идет речь?
«Соколиный край» – крупный жилой проект, который реализуется под Минском. Участок под застройку выделен в Мачулищах (15 километров от МКАД по трассе Р23), площадь территории – 20,9 га.Согласно проекту,здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров.
Застройщик вышел на площадку в декабре 2020 года, сдать весь комплекс планируется в течение 5 лет. Строительство разбито на очереди, первая (два пятиэтажных дома на 73 и 127 квартир) будет готова уже в этом ноябре. Это будут малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. Среди «фишек» — европланировки (1+, 2+, 3+), стильные вентилируемые фасады, современные функциональные планировки, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню.
Сколько стоят квартиры в новостройке
Квартиры в новом комплексе поступили в продажу в декабре 2020 года. Тогда застройщик опубликовал первую проектную декларацию по дому №1.1 (на 73 квартиры). Для строительства было доступно жилье на первом и последнем этаже новостройки. Стоимость «квадрата» в новом доме стартовала от 1881 рубля (для «трешек» при 100% оплате). Спрос на жилье активизировала и кредитная программа «Белинвестбанка». Как рассказали Realt.byв офисе застройщика, в течение 10 дней со дня открытия программы договоры долевого строительства были оформлены на 16 квартир.
Сегодня застройщик выпустил очередную проектную декларацию по дому №1.1. На этот раз в продажу поступили квартиры на 2-4-м этажах новостройки. Для заключения договоров долевого строительства предлагается 24 объекта недвижимости:
3 студии (№ 45, № 53 и № 61) общей площадью 26,30 кв.м;
6 «однушек» (№ 42, № 44, № 50, № 52, № 58 и № 60) общей площадью от 43,19 кв.м до 45,32 кв.м;
12 «двушек» (№ 43, № 46, № 47, № 48, № 51, № 54, № 55, № 56, № 59, № 62, № 63, № 64) общей площадью от 63,39 кв.м до 67,44 кв.м;
3 «трешки» (№ 49, № 57, и № 65) общей площадью 78,61 кв.м.
Построить квартиру в доме №1.1 жилого комплекса можно:
по 100% оплате (самый выгодный вариант);
в рассрочку (первоначальный взнос — 30%; остаток — в конце строительства 1-й очереди);
по графику платежей (первоначальный взнос — 15%, остаток по графику до конца строительства 1-й очереди);
в кредит (под 13,33% годовых в рублях на 20 лет, первоначальный взнос — 10%).
Напомним, что всего в доме будет 73 квартиры (8 студий, 20 «однушек», 35 «двушек» и 10 «трешек»). Квартиры в комплексе продаются только на коммерческих условиях, очередников в ЖК «Соколиный край» не будет. Сегодня строительная площадка выглядит так.
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