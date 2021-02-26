Плюс 100 рублей за «квадрат». Застройщик поднял цены на квартиры в ЖК «Соколиный край»

Сегодня застройщик выпустил очередную проектную декларацию по дому №1.1. На этот раз в продажу поступили квартиры на 2-4-м этажах новостройки. Для заключения договоров долевого строительства предлагается 24 объекта недвижимости:

3 студии (№ 45, № 53 и № 61) общей площадью 26,30 кв.м;

6 «однушек» (№ 42, № 44, № 50, № 52, № 58 и № 60) общей площадью от 43,19 кв.м до 45,32 кв.м;

12 «двушек» (№ 43, № 46, № 47, № 48, № 51, № 54, № 55, № 56, № 59, № 62, № 63, № 64) общей площадью от 63,39 кв.м до 67,44 кв.м;

3 «трешки» (№ 49, № 57, и № 65) общей площадью 78,61 кв.м.

Посмотреть все планировки можно на сайте комплекса .