«Раньше проверяли юридическую чистоту сделки, а теперь выбираем качественный творог». Риэлтеры открыли кафе в центре Минска

Мечта открыть кафе появилась лет 15 назад

Ольга Богданова и Анна Филипович – двоюродные сестры. Обе выросли в Минске, каждая в свое время отучилась на юриста и пришла на работу в агентство недвижимости. Ежедневной реальностью девушек до прошлого года были подготовка документов к сделке, проверка юридической чистоты прав собственности на объект, регистрация недвижимого имущества и тому подобное. Именно после очередного стрессового дня к Анне и пришла идея что-то поменять в своей жизни

Анна: – Мечта о собственном кафе была у меня очень давно. Я чуть ли с юности представляла себя хозяйкой собственного уютного заведения. Правда, каких-либо шагов в этом направлении я делать не спешила. И вот как-то прошлой зимой, проведя много сложных сделок, я почувствовала, что очень сильно устала. Своими мыслями я поделилась с сестрой. Сказала, что, наверное, пора что-то менять в жизни. Шутила, что надо ребенка или котенка заводить.

Ольга: –А я предложила воплотить ее мечту о кафе.

Анна: – Вот так все и началось. В апреле мы поговорили, а в конце июля уже подписывали документы на право аренды.