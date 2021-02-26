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«Раньше проверяли юридическую чистоту сделки, а теперь выбираем качественный творог». Риэлтеры открыли кафе в центре Минска
26.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вот уже два месяца в доме на Машерова, 1 работает рестобар 4V. Его хозяйки – Ольга и Анна – много лет был связаны со сферой недвижимости. Анна является аттестованным риэлтером, а Ольга работала юристом, рекламным и офис-менеджером. О том, легко ли, не имея опыта, открыть собственное заведение и переквалифицироваться в рестораторы, – в материале Realt.by.
Мечта открыть кафе появилась лет 15 назад
Ольга Богданова и Анна Филипович – двоюродные сестры. Обе выросли в Минске, каждая в свое время отучилась на юриста и пришла на работу в агентство недвижимости. Ежедневной реальностью девушек до прошлого года были подготовка документов к сделке, проверка юридической чистоты прав собственности на объект, регистрация недвижимого имущества и тому подобное. Именно после очередного стрессового дня к Анне и пришла идея что-то поменять в своей жизни
Анна: – Мечта о собственном кафе была у меня очень давно. Я чуть ли с юности представляла себя хозяйкой собственного уютного заведения. Правда, каких-либо шагов в этом направлении я делать не спешила. И вот как-то прошлой зимой, проведя много сложных сделок, я почувствовала, что очень сильно устала. Своими мыслями я поделилась с сестрой. Сказала, что, наверное, пора что-то менять в жизни. Шутила, что надо ребенка или котенка заводить.
Ольга: –А я предложила воплотить ее мечту о кафе.
Анна: – Вот так все и началось. В апреле мы поговорили, а в конце июля уже подписывали документы на право аренды.
Помещение под кафе на первом этаже жилого дома на проспекте Машерова девушки нашли не сразу. Пересмотрели множество объявлений в интернете, порядка 10 вариантов изучили вживую.
Анна: – Мы могли бы перебирать объявления и дальше, но по своему опыту скажу: чем больше смотришь, тем больше запутываешься. Второй момент – благодаря профессии, мы знали, на что именно нужно смотреть. Знаете, бывает покупатель приходит на показ, ему нравится квартира и он уже весь в своих мечтах и ни на что не обращает внимания. У нас никакой пелены перед глазами и эйфории не было. Было четкое понимание, что нужно. Кроме того, помогало знание города, знание рынка недвижимости и стоимости аренды.
Ольга: – Помещение неподалеку от площади Победы нам обеим понравилось, но одного «нравится» мало. Для окончательного решения были проведены четкие расчеты.
Пространство в 50 «квадратов» сестры арендовали у частного лица. Если бы оно принадлежало городу, то аренда была бы дешевле, но коммуналка – дороже. К слову, размеры и особенности помещения повлияли и на выбор будущего формата заведения.
Анна: – Признаться, первоначально мы думали про кофейню с минимальным набором сладостей. Но когда нашли это место, поняли, что здесь будет выгоднее работать с полноценной кухней. Открывать тут еще одну кофейню не было смысла: их вокруг полно. Так и появилась идея о рестобаре.
После того, как сделка состоялась, Анна и Ольга занялись ремонтом. Учитывая, что последним арендатором помещения было греческое кафе, специализирующееся на фастфуде, переделывать пришлось буквально все. Разработать концепцию интерьера помог дизайнер. Девушки говорят, что старались соблюдать разумную экономию.
Параллельно с ремонтом шла подготовка документов для открытия, разработка кухни и меню. Хозяйки рестобара говорят, что кухня – это именно то, что больше всего их пугало. Ведь до этого они посещали кафе только в качестве гостей.
В итоге, меню было составлено вместе с профессиональным шеф-поваром.
Анна: – Мы не делали ставку на разнообразие, главное – чтобы было качественно, вкусно и не слишком дорого.
Что касается документов для открытия заведения общепита, то здесь на помощь пришел человек с опытом работы в этой сфере. Он буквально за руку провел бывших риэлтера и юриста по всем инстанциям.
Завтраки весь день и десерт с перцем
Ремонт, на который в первоначальном плане отводилось чуть более месяца, растянулся на все четыре.
Ольга: – Если бы все подрядчики выполняли то, что они обещают, было бы значительно легче. Но у нас, если стулья обещают привезти завтра, то значит стоит ждать их не раньше, чем через неделю. Поэтому в декабре мы дали анонс в соцсетях и когда нам позвонили с вопросом, можно ли заказать столик на 17-е число, решили, что 17 декабря и станет нашим первым рабочим днем.
- Кстати, а как появилось название 4V?
Анна: – Это – смешная история. Мы пытались каким-то образом связать наши инициалы, но никак не получалось. Единственное, что мы придумали – это две W (две женщины, women). Из этой идеи появился логотип WW, увидев который мы поняли, что это никакие не 2W, а – 4V. Так как для нас обеих число 4 – знаковое, мы поняли, что это наше. Да, и читать так удобнее.
Открыв кафе, девушки не теряют связь с предыдущей сферой деятельности и продолжают сотрудничать с агентствами недвижимости.
Анна: – Недавно с коллегами отмечали в нашем кафе День риэлтера и я поняла, что немного скучаю по работе. Мы смеялись, что если раньше фраза «еду по делам» означала, что я решаю какие-то юридические вопросы, то теперь «еду по делам» значит – иду выбирать творог.
При этом, хоть мне теперь и не хватает «серьезности» процессов, расслабиться, будучи хозяйкой кафе, тоже не получается. Причем, не только в своем, но и в других заведениях. Приходишь в любой ресторан и сразу оцениваешь, сколько стоят стулья, где установлена вешалка, куда направлен свет и т.д. Точно также, кстати, ведут себя и риэлтеры. Когда мы приходим в гости, то автоматически начинаем оценивать квартиру. Даже если нас не просят ☺
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«Раньше проверяли юридическую чистоту сделки, а теперь выбираем качественный творог». Риэлтеры открыли кафе в центре Минска
Вот уже два месяца в доме на Машерова, 1 работает рестобар 4V. Его хозяйки – Ольга и Анна – много лет был связаны со сферой недвижимости. Анна является аттестованным...
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