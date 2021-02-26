Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik, Вадим Павлов. Министры иностранных дел Украины и Литвы – Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис – в минувший вторник провели совместный брифинг, в ходе которого обсудили планируемую интеграцию Украины в европейскую энергосистему и отключение от российской и белорусской систем.

По словам Кулебы, такой шаг обеспечит Украине энергетическую безопасность и позволит ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Однако сегодня энергетическая отрасль страны пребывает в энергетическом кризисе и от коллапса страну спасли именно поставки электроэнергии из России и Беларуси.

По протоптанной дороге

Литовская сторона высказывает обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия, вырабатываемая в том числе на БелАЭС, поставляется на украинский рынок. Как в ходе брифинга заявил Ландсбергис, покупка Украиной энергии у Беларуси может поспособствовать дальнейшему развитию "опасной" атомной электростанции в Островце.

В свою очередь Кулеба пояснил, что украинская энергосеть еще с советских времен является частью единой сети, которая включает в себя Беларусь и Россию – это значит, что недостаток электроэнергии страна может компенсировать лишь за счет перетоков из этих государств.

Однако сейчас Украина по примеру Литвы планирует "отрезать" себя от соседей и интегрироваться в европейскую энергосистему. "Мы планируем сделать это до конца 2023 года", – заявил министр иностранных дел.

После реализации данного плана, по его словам, поступления белорусской энергии на Украину будут физически невозможны.

Заявленные Украиной цели всего проекта – повышение надежности устойчивости украинской энергосистемы, расширение возможностей обмена электроэнергией с западными соседями, усиление конкуренции на внутреннем рынке и создание возможности для работы на энергетическом рынке Европы.

Однако стоит напомнить, что из себя представляет пример Литвы, которому, согласно заявлению Кулебы, собирается последовать Украина. С конца 1983 года в Литве эксплуатировалась Игналинская АЭС (мощность – 2,6 тыс. МВт, – Sputnik), вырабатывавшая до 70% необходимой стране электроэнергии.

Одним из условий вступления балтийской страны в Европейский союз стало требование прекратить эксплуатацию этой станции. В результате в 2004 году был остановлен первый энергоблок станции, в 2009 году – второй. Занимавший на тот момент должность премьер-министра Литвы Андрюс Кубилюс тогда выступил с заявлением, что страна еще несколько лет будет ощущать трудности, связанные с закрытием АЭС, а стоимость электроэнергии возрастет на 30%.

Таким образом, из государства, которое могло себе позволить экспортировать электроэнергию, Литва превратилась в страну, которая может обеспечить лишь четверть от собственной потребности в электричестве.

Сегодня республика импортирует электроэнергию из Швеции по энергомосту NordBalt (номинальная мощность – 700 МВт), который за четыре года работы неоднократно ломался, что провоцировало рост тарифов. Также электричество импортируется из Польши по энергомосту LitPol Link (номинальная мощность – 500 МВт).

Себе во вред

Для достижения "энергетической независимости" от России и Беларуси и подключения украинской энергосистемы к европейской государственная компания "Укрэнерго" летом 2017 года заключила договор с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии, объединяющей компании из 36 стран (ENTSO-E).

"Мы ожидаем, что уже в середине следующего года ENTSO-E сформулирует свой технический вердикт относительно того, что украинская энергосистема способна присоединиться к европейской без каких-либо негативных последствий для обеих энергосистем", – заявил в феврале в ходе форума Ukraine30 председатель правления "Укрэнерго" Дмитрий Кудрицкий.

В настоящее время, по его словам, планируется график проведения тестов в изолированном режиме, когда Украина будет на короткое время отсоединяться от энергосистем России и Беларуси и одну-две недели работать автономно – без помощи соседей. "Это последний организационный и технический шаг, который будет предшествовать синхронизации", ‒ резюмировал Кудрицкий.

Однако эксперты оценивают планы Украины куда менее оптимистично.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Киеву будет крайне сложно отсоединиться от российской и белорусской энергосистем и интегрироваться в европейскую до конца 2023 года, поскольку времени осталось мало, а никаких реальных действий (таких, как строительство инфраструктуры и перемычек с европейскими странами) не наблюдается.

Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич соглашается, что реальных шагов в направлении Европы все еще не сделано. "По официальным данным, порядка 400 млн евро должно быть потрачено на технические мероприятия для последующей синхронизации с Европой – нужно почти заново построить энергетическую инфраструктуру страны", – заявил эксперт.

"Чисто технологически перейти в режим изолированной работы к концу 2023 года возможно – это совершенно нерационально с технологической и экономической точек зрения, но возможно, – отмечает старший эксперт российского Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. – Однако я не уверен, что европейские страны будут готовы к присоединению Украины. Если после присоединения в стране пройдет блэкаут или масштабное отключение электричества, что нередко происходит на постсоветском пространстве, это может серьезно дестабилизировать работу соседних энергосистем – Польши, Венгрии, Румынии, Словакии".

По его словам, Киеву понадобится очень много денег и минимум десятилетие напряженной работы для полной перестройки инфраструктуры, которая сейчас завязана на перетоке с Россией и Беларусью. "Хотя мы не видим сейчас постоянного коммерческого перетока, но важно само существование этих ЛЭП, которые позволяют поддерживать работоспособность системы. Все затраты на перестройку этой системы лягут на конечных потребителей электроэнергии", – считает эксперт.

"Решение абсолютно бессмысленное, – заявил заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. – Никаких выгод украинские производители и потребители электроэнергии от присоединения к энергосистеме ЕС не получат. Ни в плане надёжности поставок, ни в плане цен. А средства, которые придётся потратить, лучше было бы направить на текущий ремонт хотя бы части действующих электростанций".

Все предложения о переводе энергосистемы на европейские рельсы – это лишь способ отвлечения внимания граждан Украины от двух реально существующих проблем, решать которые никто не собирается, считает Фролов. "Первая – неминуемый рост тарифов. Вторая – безнадёжное устаревание значительной части генерирующих мощностей и плохое состояние сетевой инфраструктуры. С 2020-х годов Украине придётся постепенно выводить из эксплуатации отслужившие своё атомные энергоблоки", – рассказал эксперт.

Другим важным моментом Кондратьев называет проблему Донбасса – если Украина и интегрируется в европейскую систему, то неконтролируемые Киевом территории на востоке страны – нет. "Таким образом, будут функционировать две энергосистемы, что станет разъединяющим фактором", – заключил он.

В свою очередь, Россия и Беларусь никаких серьезных проблем от "отключения" Украины от единой энергосистемы не испытают, сходятся во мнении эксперты. Если говорить об экспорте и импорте, то для России и Беларуси потери будут совершенно несущественными – даже потенциальный объем торговли очень незначительный, он несопоставим по объёмам с внутренним рынком.

"Единственная проблема, которую, очевидно, придётся решать России и Беларуси, связана с зонами свободных перетоков между нашими энергосистемами, – отмечает Фролов. – Но, судя по всему, учитывая колоссальный избыток сетевых мощностей в России, это не вызовет больших сложностей".

"Конечно, потребуется перестройка сети в приграничных регионах, но потенциальные затраты и потери будут в разы меньше украинских. Перестройка инфраструктуры для России и Беларуси будет носить локальный характер и не затронет всю систему", – сказал Кондратьев.

Зима обнажила проблемы

Как ранее сообщал Sputnik, сегодня Украина пребывает в энергетическом кризисе. В стране наблюдается острая нехватка угля на складах тепловых электростанций, проходят внеплановые аварийные ремонты энергоблоков АЭС и ТЭС, а также растет потребление электроэнергии из-за непривычно холодной зимы.

"Нынешняя зима показывает, что в Европе возникают существенные проблемы с энергообеспечением и многие энергосистемы работают с напряжением, лишней электроэнергии для продажи Украине там нет, – отмечает Игорь Юшков. – А если и появляется возможность экспорта, то цены на такую энергию крайне высоки. Поэтому, в случае переориентации Украины на европейскую энергосеть, электричество для украинских потребителей еще больше подорожает".

Для решения вышеперечисленных проблем Украина в этом году сняла запреты на импорт электроэнергии из Беларуси и России. И если сначала Киев импортировал электричество на коммерческих условиях, то уже в феврале Украина запросила у соседей "аварийную помощь" – дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

Эта зима очень наглядно продемонстрировала те ограничения, которые есть у энергосистемы Украины, считает Кондратьев.

"Когда Киев несколько раз за две недели обращался за помощью к Москве и Минску – это был очень серьезный звоночек для местных энергетиков. Вопрос объединения с Европой для них сегодня должен стоять на втором месте, потому что сейчас собственные потребители не могут получить энергию в достаточном объеме", – рассказал Кондратьев.

"Для того чтобы ликвидировать кризисные ситуации, Украине не нужно интегрироваться в европейскую энергетику, – считает Юшков. – В стране много угольных и газовых электростанций, которые могут производить огромные объемы электроэнергии. Проблема в топливе. Этой зимой Украине не хватило угля, пару лет назад она испытывала проблемы с газом. Если устранить дефицит энергоресурсов, то можно будет полностью обеспечивать себя энергией. Но в любом случае энергосистемы России, Беларуси и Украины сделаны так, чтобы шли перетоки энергии в случае возникновения дефицитов. И разрушать данную систему – значит снижать надежность энергоснабжения потребителей".