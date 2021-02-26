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Приватизировали, отобрали, продали бизнесмену, национализировали. Вот чем известно предприятие, на котором ждут Лукашенко
26.02.2021 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По неподтвержденной
От советской истории до первой приватизации — почти 10 лет
Первые десять велосипедов производства «Мотовело» появились в Минске в середине 1947 года. Двумя годами ранее, когда прошло всего несколько месяцев с окончания войны, в Минск прибыли станки немецкого завода DKW, на которых и начали производить белорусский двухколесный транспорт. А в 1951 году здесь выпустили первые мотоциклы. В советские времена этот завод обеспечивал молодежь модными мотоциклами «Минск».
С момента обретения Беларусью независимости предприятие продолжало работать на привычных рынках. После нулевых завод оброс интересными историями. Но связаны они не с новинками производства (хотя в 2003 году тут начинают собирать скутеры) и не покорением новых рынков (в 2004-м белорусские мотоциклы поставляют и в западные страны), а историей его приватизаций, национализаций, невыполнением традиционных для белорусской промышленности планов, накапливанием долгов и банкротством.
В конце 1990-х завод преобразуется в ОАО, превалирующая доля акций которого переходит коллективу. А в 2005 года Александр Лукашенко сетует на убыточность завода и
С планами по развитию не помогают даже частные инвестиции
В начале 2007 года уже на 99,7% возвращенный в собственность государства завод впервые за несколько лет получает прибыль, а следом и инвестора. Контрольный пакет акций
На базе предприятия появляются СЗАО «Мотоциклетная компания «МКМ» и СЗАО «Велосипедная компания «МВЗ». С приватизацией «Мотовело» дизайном белорусских мотоциклов начинают заниматься британские специалисты.
Но уже в конце 2008 года «Мотовело»
В 2009 году предприятию удалось
В 2013 году сообщается, что с момента приватизации в уставный фонд новые владельцы инвестировали более 20 млн долларов, но только часть этой суммы пошла на развитие производства. Александр Муравьев объясняет это «рядом объективных и субъективных причин экономического характера». Он заверяет, что предприятие способно реализовать поставленные задачи, и просит рассрочки по возврату кредитов. Несмотря на недовольство показателями приехавшего с проверкой Александра Лукашенко, бизнесмену
Эксперты потом
Завод снова забирает государство, а бизнесмен попадает в тюрьму
В 2015 году бизнес братьев Муравьевых ждут масштабные проверки. В июне в отношении первых лиц ATEC и «Мотовело» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Александр Муравьев, его братья и партнеры задержаны.
— Открыто дело. Главные фигуранты, Муравьевы и руководство компаний, задержаны. Их подозревают в выводе капитала, —
Завод возглавляет бывший мэр Минска Николай Ладутько. Год спустя этих событий он сначала
Интерес к белорусскому заводу
Год спустя бывший владелец Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. «Мотовело» окончательно возвращается государству. В том же году Ладутько подает заявление в Экономический суд о банкротстве. К тому моменту у предприятия долги перед 7 банками. Сумма
В 2018 «Мотовело» признают банкротом. С тех пор основная деятельность предприятия — сдача в аренду помещений. А на производственных линиях обанкротившегося завода новое юрлицо «Мотовелозавод», главным акционером которого является Мингорисполком, продолжает собирать отечественные велосипеды. Управляет новым производством Николай Ладутько. Он же параллельно продвигает инициативу создания с нуля нового мотовелозавода.
16 февраля на совещании по вопросам развития отечественной мотовелотехники Александр Лукашенко
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Приватизировали, отобрали, продали бизнесмену, национализировали. Вот чем известно предприятие, на котором ждут Лукашенко
Говорят, Лукашенко на днях посетит столичный мотовелозавод. Когда-то на этом месте работал один из флагманов белорусской экономики - «Мотовело». Это предприятие...
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