Приватизировали, отобрали, продали бизнесмену, национализировали. Вот чем известно предприятие, на котором ждут Лукашенко

Источник материала: Tut.by

По неподтвержденной информации , Александр Лукашенко на днях посетит столичный мотовелозавод. Когда-то на этом месте работал один из флагманов белорусской экономики — «Мотовело». Это предприятие может служить примером разных подходов к приватизации, того, как государство возвращает контроль над «народным достоянием», и как на месте банкрота создается идентичное ему производство.





От советской истории до первой приватизации — почти 10 лет

Первые десять велосипедов производства «Мотовело» появились в Минске в середине 1947 года. Двумя годами ранее, когда прошло всего несколько месяцев с окончания войны, в Минск прибыли станки немецкого завода DKW, на которых и начали производить белорусский двухколесный транспорт. А в 1951 году здесь выпустили первые мотоциклы. В советские времена этот завод обеспечивал молодежь модными мотоциклами «Минск».

С момента обретения Беларусью независимости предприятие продолжало работать на привычных рынках. После нулевых завод оброс интересными историями. Но связаны они не с новинками производства (хотя в 2003 году тут начинают собирать скутеры) и не покорением новых рынков (в 2004-м белорусские мотоциклы поставляют и в западные страны), а историей его приватизаций, национализаций, невыполнением традиционных для белорусской промышленности планов, накапливанием долгов и банкротством.

В конце 1990-х завод преобразуется в ОАО, превалирующая доля акций которого переходит коллективу. А в 2005 года Александр Лукашенко сетует на убыточность завода и намекает на необходимость его «возвращения народу», то есть национализацию. Завод действительно испытывает трудности, в том числе с выплатами зарплат. Работники винят в проблемах некомпетентное руководство и выступают за банкротство. В конце года управлять предприятием назначают руководство Мингорисполкома. Следом предприятию реструктурируют долги, освобождают от уплаты пени по долгам предприятиям «Минскэнерго» и «Минскводоканал» и выдают бюджетный заем. Предприятие национализируют.

С планами по развитию не помогают даже частные инвестиции

В начале 2007 года уже на 99,7% возвращенный в собственность государства завод впервые за несколько лет получает прибыль, а следом и инвестора. Контрольный пакет акций покупает австрийская компания ATEC Holding GmbH, связанная с бизнесменом Александром Муравьевым. По традиции в довесок к предприятию на нового владельца навешивают планы и экономические задачи: сохранить специализацию ОАО «Мотовело» и торговую марку, превратить его в крупного экспортера, погасить задолженность, а также инвестировать в 2007—2012 годах не менее 20 млн долларов.

На базе предприятия появляются СЗАО «Мотоциклетная компания «МКМ» и СЗАО «Велосипедная компания «МВЗ». С приватизацией «Мотовело» дизайном белорусских мотоциклов начинают заниматься британские специалисты.

Но уже в конце 2008 года «Мотовело» сталкивается с финансовыми трудностями и даже вынуждено на несколько месяцев остановить работу. Разобраться с накопившимися долгами новым владельцам так и не удалось, возникли проблемы и с инвестициями . ATEC предлагает привлечь другого инвестора, но Госкомимущество на это не идет.



Александр Муравьев и Александр Лукашенко на «Мотовело». Фото: president.gov.by

В 2009 году предприятию удалось перекрыть убытки за счет операционных доходов и выйти из числа убыточных. Но ненадолго, первое полугодие 2010-го компания снова завершает с убытками. Тогда же приватизацию «Мотовело» официально признают неудачной, несмотря на то что Муравьев с помощью международных консультантов создает технополис «Мотовело», выводит смежные структуры мотовелозавода на аутсорсинг, сдает в аренду отремонтированные им площади.

В 2013 году сообщается, что с момента приватизации в уставный фонд новые владельцы инвестировали более 20 млн долларов, но только часть этой суммы пошла на развитие производства. Александр Муравьев объясняет это «рядом объективных и субъективных причин экономического характера». Он заверяет, что предприятие способно реализовать поставленные задачи, и просит рассрочки по возврату кредитов. Несмотря на недовольство показателями приехавшего с проверкой Александра Лукашенко, бизнесмену предоставляют рассрочку.

Эксперты потом скажут , что покупка «Мотовело» пришлась на неудачное время: начало экономического кризиса в России. «Под грузом его последствий российские инвесторы утратили интерес к долгосрочным проектам в Беларуси. Потом кризис перекинулся на Беларусь, и у Муравьева просто не стало хватать денег».

Завод снова забирает государство, а бизнесмен попадает в тюрьму

В 2015 году бизнес братьев Муравьевых ждут масштабные проверки. В июне в отношении первых лиц ATEC и «Мотовело» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Александр Муравьев, его братья и партнеры задержаны.

— Открыто дело. Главные фигуранты, Муравьевы и руководство компаний, задержаны. Их подозревают в выводе капитала, — сообщают тогда источники. Сумму ущерба они оценивают в 20 млн долларов.

Завод возглавляет бывший мэр Минска Николай Ладутько. Год спустя этих событий он сначала заявляет , что для сохранения производства необходимо найти место для нового завода, построить там корпуса и поставить современные производственные линии. Придется самим производить некоторые вело- и мотокомпоненты. Так что потребуется для начала около 7 млн долларов, потом еще 50 млн долларов. Но уже через месяц после новый директор говорит , что передумал строить завод с нуля на новом месте и предлагает начать процедуру банкротства ОАО «Мотовело» и передать все имущество и землю в коммунальную собственность.

Интерес к белорусскому заводу проявляют россияне — владельцы группы «Веломоторс» братья Александр и Юрий Начевкины. На тот момент их велосипеды под брендом Stels активно завоевывают российский рынок. Однако белорусский мотовелозавод так и не переходит в руки нового инвестора.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Год спустя бывший владелец Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. «Мотовело» окончательно возвращается государству. В том же году Ладутько подает заявление в Экономический суд о банкротстве. К тому моменту у предприятия долги перед 7 банками. Сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества «Мотовело», составляет 61,3 млн долларов, по денежным обязательствам, неоспариваемая должником, — 59,3 млн рублей. Есть и обязательства перед бюджетом и сотрудниками в общей сложности на 700 тысяч рублей.

В 2018 «Мотовело» признают банкротом. С тех пор основная деятельность предприятия — сдача в аренду помещений. А на производственных линиях обанкротившегося завода новое юрлицо «Мотовелозавод», главным акционером которого является Мингорисполком, продолжает собирать отечественные велосипеды. Управляет новым производством Николай Ладутько. Он же параллельно продвигает инициативу создания с нуля нового мотовелозавода.

16 февраля на совещании по вопросам развития отечественной мотовелотехники Александр Лукашенко заявляет о необходимости вернуть в Минск собственное конструкторское бюро, расплатиться по долгам и разработать «экономически обоснованную эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет».