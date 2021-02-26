Вы разбираетесь в политике? Проверьте свои знания в тесте

Источник материала: Tut.by

Белорусы все активнее начинают интересоваться политикой. Так что 2021-й обещает быть интересным. Чтобы правильно оценивать ситуацию и прогнозировать будущее, нужно разбираться хотя бы в основах политики. Наш тест мы подготовили вместе со Швецией – страной с отлаженной демократической системой.

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