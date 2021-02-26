Политолог: Россия устала играть в кошки-мышки с Лукашенко, но не видит альтернативы

Источник материала: Tut.by

Россия заинтересована в смене руководства в Беларуси с условием, что эти перемены не будут резкими. С одной стороны, Кремль утомился от «игры в кошки-мышки» с Александром Лукашенко, с другой стороны, не видит приемлемой альтернативной фигуры на его посту. Так что пока Москва больше заинтересована в сохранении в Беларуси статуса-кво. Видением перспектив разрешения политического кризиса и развития белорусско-российских отношений с позиции России поделился политолог Федор Лукьянов на конференции RESHAPE-2021.



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Происходящее после выборов в Беларуси стало для России сюрпризом

— Разговоры о том, что в значительной степени белорусская политическая модель себя исчерпала, идут давно, особенно с учетом того, что отношения между Москвой и Минском последние пару лет не отличались теплотой и искренностью. Степень хрупкости политической ситуации в соседней стране в России большинство комментаторов и наблюдателей недооценивали. Были ожидания, что что-то произойдет, но, как мне представляется, ни у кого не было предположений, что это может вылиться в потрясения такого мощного характера, — говорит Федор Лукьянов.

Федор Лукьянов

Политический кризис в соседней стране привел Москву в некоторое замешательство, потому что это сулило быстрые и радикальные изменения, которые на официальном уровне в России не воспринимались как позитивные. В представлении Кремля любая альтернатива действующей власти хуже того, что есть, поэтому лучше сохранить статус-кво. Под ним Москва понимает нормализацию ситуации с тем, чтобы потом перейти к следующему этапу: подготовиться к изменениям и стимулировать их так, чтобы они имели не революционный, а эволюционный характер.

В целом же реакция России на политический кризис в Беларуси исходила не из отношений к Александру Лукашенко или его противникам, а из общего неприятия идеи, что власть может меняться таким образом.

— То, что российское руководство и, предполагаю, значительная часть общества, не приветствует революционность, это хорошо известно — у нас среда консервативная.

У Москвы нет плана по преодолению политического кризиса в Беларуси

В России нет четкого понимания, что дальше будет происходить в Беларуси. С одной стороны, предпосылки прошлогодних событий никуда не делись, с другой стороны, логика резких перемен такова: либо они происходят мгновенно, либо не происходят. Тот факт, что они не случились в первые месяцы после выборов, приводит к мысли, что, вероятно, в том виде, как планировалось, они уже не произойдут, считает политолог.

— Если же говорить о трансформационных переменах, то тут пока все зависло. Глядя со стороны, создается впечатление, что белорусское руководство не видит необходимости в дальнейших изменениях, а российское исходит из того, что всякие изменения, если они не будут согласованы [с Москвой] и плавными, приведут к худшей ситуации для России, чем нынешнее положение, — рассуждает Федор Лукьянов.

Россия за все постсоветские годы не смогла сменить ни одного режима в странах, находящихся в зоне ее интересов, считает эксперт. Попытки иметь своих так называемых ставленников в соседних странах, даже если и были, то они не имели решающего воздействия на развитие ситуации. Это указывает на то, что вряд ли у российского руководства есть план действий, как выходить из кризиса в соседней стране.

Судя по высказываниям представителей Кремля, политолог видит, что там устали от игры в кошки-мышки с Александром Лукашенко. Но в то же время не видят никакой альтернативной фигуры, которая бы устроила Москву.

В то же время у Москвы остается заинтересованность в более тесной экономической интеграции. Сейчас Россия работает над тем, чтобы сформировать и укрепить экономическую взаимосвязь.