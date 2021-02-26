|
Белоруснефть осваивает новые месторождения
26.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новое месторождение нефти на карте Беларуси. По расчетам геологов, залежи находились в Хойникском районе. Чтобы подтвердить промышленную нефтеносность, за дело взялись буровики. Итогом их работы стало обнаружение черного золота на глубине 4 200 метров. Получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки. Предварительно запасы превышают полмиллиона тонн. Причем нефть здесь легкого хорошего качества. Это позволяет извлекать ее классическим способом. Об этом свидетельствует образец керна, поднятый из глубины на этом месторождении. Сейчас завершаются работы по детализации геологической структуры Восточно-Избыньского месторождения. В ближайшие 2 года специалисты Белоруснефти планируют пробурить в этой местности 13 поисково-разведочных скважин.
Белоруснефть осваивает инновационные технологии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое месторождение нефти на карте Беларуси. По расчетам геологов, залежи находились в Хойникском районе. Чтобы подтвердить промышленную нефтеносность, за дело...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)