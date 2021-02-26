Пугающая тишина. Что происходит с рынком новостроек и почему есть надежда на счастливый конец

Источник материала: realt.by

"Так что там с ценами будет, вырастут или упадут?" - абсолютно серьезно спросил у меня руководитель девелоперской компании. "Вы же читали? Цены растут", - с сарказмом отметил еще один. "Какие прогнозы? Это к гадалке и статистике", - невесело отреагировал третий. Попытки получить комментарии о ситуации на первичном рынке были в этом месяце тщетными. Неужели все считают, что проблемы сами рассосутся? Разве нет какого-то плана?

Все видели данные, которые опубликовало НКА: цены подросли. Правда, в рублях, и на готовые новостройки, но статистика есть статистика. И она застройщиков, привыкших считать в долларах и оценивать ситуацию по своим объектам в масштабах нескольких лет, похоже, в нынешней ситуации неопределенности слегка раздражает. А потому - не до официальных заявлений.

Как себя сейчас ощущают застройщики? Да вполне нормально. Нынешний уровень цен был прогнозируем, ползущая девальвация - ожидаема и предсказуема просто в рамках опыта (кризисы с циклом в несколько лет научили рассчитывать финансовые риски). Ничего катастрофичного не случилось. Да, события после выборов сказались на спросе. Но прекращение кредитования вторичного рынка и (урезанные, но не свернутые) партнерские программы кредитования новостроек помогли поддержать спрос на новостройки стандарт- и комфорт- классов на "терпимом" уровне без существенных скидок. Хуже стало застройщикам, которые рассчитывали на более состоятельных покупателей (там по спросу ударила релокация и апатия покупателей), впрочем и они пока не жалуются. Кому-то даже удалось вписаться в программы лизинга с приемлемой ставкой в белорусских рублях.

Но к весне, когда бетонометры расходятся, как горячие пирожки, реальный спрос до ожидаемого уровня не вырос. И вообще не произошло ничего, что вселяло бы явную надежду. Только статистика вот показала рост цен в рублях...

Большинство строящих сейчас жилье в Минске - профессионалы с большим опытом работы. Они давно привязали цену продажи метров к курсу доллара и научились закладывать в эту цену риски. Они умеют просчитывать рентабельность своих проектов на весь цикл их реализации с учетом девальвации. Но с разворачивающимися событиями они прежде не сталкивались и не понимают, как и что можно планировать.

Сейчас вообще нет вводных. Невозможно рассчитать, как долго сохранится кредитная поддержка покупательского спроса, а значит, как придется корректировать цену продажи. Невозможно оценить, верны ли были предыдущие расчеты. Что если населению заморозят выдачу вкладов в валюте, установив не рыночный курс для обналичивания счетов? Как вообще реагировать на нерыночный курс - поднимать цены в валюте по курсу Нацбанка? Уже запущены программы трех-пятилетних рассрочек с привязкой к курсу НБРБ. Если рыночный курс будет 5, а по Нацбанку 2,8, как компенсировать потери?

Строят у нас из белорусских материалов, но около 15% - импортная составляющая. Готовиться к проблемам с расчетами за импорт и, соответственно, с поставками? Как подорожают белорусские стройматериалы (а они тоже дорожают при девальвации)? Как будут переживать очередной кризис белорусские производители?

Отдаленные перспективы девелоперов еще более туманные. Что будет с участками? Будут аукционы под новые проекты? Отменят уже вступивший в силу указ об ограничении прибыли пятью процентами при привлечении дольщиков или оставят? Слишком много переменных не могут не раздражать.

Коммерческие застройщики в конечном счете зависимы от благополучия народа. Экономического, морального, правового. И оптимизм руководители не теряют. Это видно по бодрому "шевелению" на стройках жилых многоэтажек (и даже на "золотых" площадках ), где только начинают рыть котлованы.

Сценарии развития событий могут быть (пусть не в перспективе ближайшего года) и позитивными. Вроде обеспечения равного доступа для всех застройщиков к участкам без обременений, равных условий работы для коммерческих и государственных организаций - в общем, движения "за всем цивилизованным миром". Пока же остается только ждать, морально готовиться и оперативно реагировать на "черных лебедей".