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Самый низкий спрос за последние 7 лет. Обзор по загородной недвижимости за январь 2021 года

26.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

2021 год не стал исключением - число объектов в базе в январе сократилось, однако не так ощутимо, как обычно. Если в предыдущие годы снижение составляло в среднем 3-5%, то в текущем году - только 0.7%. Объем предложения сократился не так сильно за счет роста в базе числа современных домов (построенных после 2010 года), а также недостроенных домов. Первых за месяц стало сразу на 7% больше, вторых - на 2%.

В остальных сегментах прослеживалось снижение числа объектов, наиболее заметное - у домов, построенных до 2010 года - минус 2% в сравнении с декабрем.

За год уровень предложения на рынке загородной недвижимости в целом вырос на 26%. В 1,5 раза больше по сравнению с прошлым январем стало участков, на треть выросло предложение “недостроев” и дач. Число старых домов увеличилось на 24%, современных - только на 10%.

Самый низкий спрос за последние 7 лет. Обзор по загородной недвижимости за январь 2021 года

Спрос

Спрос на загородную недвижимость в начале года также низкий. В Минском районе в сравнении с декабрем купили на 34% объектов меньше, в близлежащих районах - на 26%.

Вслед за сезонностью на спросе серьезно отразилось и отсутствие кредитов на покупку жилья. В итоге, текущий уровень спроса на загородную недвижимость является самым низким за последние 7 лет.

Цены

Существенных изменений в уровне цен предложения за месяц не произошло - в рамках +/- 1%. Положительная динамика наблюдалась у цен на участки, а также у “современных” и старых домов. Немного дешевле в среднем в сравнении с декабрем стали недостроенные дома и дачи.


Самый низкий спрос за последние 7 лет. Обзор по загородной недвижимости за январь 2021 года

Ситуация в Минске

Конкуренция растет как у продавцов квартир в Минске, так и у тех, кто хочет продать дома в черте города. В сравнении с декабрем количество объявлений в столице за месяц выросло на 3% и достигло своего максимума за последние 10 лет - чуть более 500 объектов.

Цены на дома также показали плюсовую динамику: в сравнении с декабрем квадратный метр подорожал на 1.2%  - до 1170 $. Рост цен наблюдается с середины 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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