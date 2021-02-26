|
Самый низкий спрос за последние 7 лет. Обзор по загородной недвижимости за январь 2021 года
26.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2021 год не стал исключением - число объектов в базе в январе сократилось, однако не так ощутимо, как обычно. Если в предыдущие годы снижение составляло в среднем 3-5%, то в текущем году - только 0.7%. Объем предложения сократился не так сильно за счет роста в базе числа современных домов (построенных после 2010 года), а также недостроенных домов. Первых за месяц стало сразу на 7% больше, вторых - на 2%.
В остальных сегментах прослеживалось снижение числа объектов, наиболее заметное - у домов, построенных до 2010 года - минус 2% в сравнении с декабрем.
Спрос
Спрос на загородную недвижимость в начале года также низкий. В Минском районе в сравнении с декабрем купили на 34% объектов меньше, в близлежащих районах - на 26%.
Ситуация в Минске
Конкуренция растет как у продавцов квартир в Минске, так и у тех, кто хочет продать дома в черте города. В сравнении с декабрем количество объявлений в столице за месяц выросло на 3% и достигло своего максимума за последние 10 лет - чуть более 500 объектов.
Цены на дома также показали плюсовую динамику: в сравнении с декабрем квадратный метр подорожал на 1.2% - до 1170 $. Рост цен наблюдается с середины 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало-середина зимы - традиционно период низкой активности на рынке загородной недвижимости. Собственники снимают объявления о продаже своих объектов, и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)