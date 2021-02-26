Самый низкий спрос за последние 7 лет. Обзор по загородной недвижимости за январь 2021 года

2021 год не стал исключением - число объектов в базе в январе сократилось, однако не так ощутимо, как обычно. Если в предыдущие годы снижение составляло в среднем 3-5%, то в текущем году - только 0.7%. Объем предложения сократился не так сильно за счет роста в базе числа современных домов (построенных после 2010 года), а также недостроенных домов. Первых за месяц стало сразу на 7% больше, вторых - на 2%.

В остальных сегментах прослеживалось снижение числа объектов, наиболее заметное - у домов, построенных до 2010 года - минус 2% в сравнении с декабрем.