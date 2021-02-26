Кредиторам не позавидуешь. За БМЗ вступились правительство и суды

Источник материала: Tut.by

Правительство подставило плечо Белорусскому металлургическому заводу, оказавшемуся в сложном финансовом положении. Поддержали жлобинский завод и суды, которые одобрили паузу в расчетах с поставщиками. Вместе с тем компетентные органы оценивают операции, которые проходили через российскую «дочку» БМЗ.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Мизерная прибыль на фоне гигантской господдержки

Жлобинский завод отчитался за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета. Выручка предприятия за прошлый год снизилась на 200 млн рублей до 2,7 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции составила 2,49 млрд рублей.

Прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила 3,27 млн рублей против убытка в 75 млн рублей в 2019 году.

Вместе с тем чистая прибыль завода достигла 36 тыс. рублей. Годом ранее был убыток 159 млн рублей.

Краткосрочные обязательства БМЗ на конец года достигали 3,85 млрд рублей, в том числе краткосрочные кредиты и займы — 1,5 млрд рублей. Стоит отметить, что на 1 сентября 2020 года завод имел просроченную задолженность свыше 321 млн рублей.

В начале 2021 года власти Беларуси стали готовить меры господдержки жлобинскому гиганту из-за того, что действие прошлого пакета антикризисных мер истекло, а жизнь не улучшилась. При этом общественность не знает о новых мерах, поскольку документы по данной теме носят гриф ДСП.

Как стало известно « Нашей Ниве », значительную часть долга Белорусского металлургического завода берет на себя государство в лице Минфина. При этом белорусские банки списывают 15% задолженности БМЗ, взятой на себя Минфином.

Часть валютного долга, около 400 млн долларов, трансформировали в бюджетный займ в белорусских рублях. Срок погашения — до 2050 года включительно.

С зимы прошлого года БМЗ нуждается в ежемесячных кредитах в размере 6 млн долларов на выплату зарплат, пишет издание.

В Минфине Беларуси отказались от комментариев.

На БМЗ признали, что на протяжении последних лет работа завода осуществляется в условиях высокой кредитной нагрузки.

— Тем не менее предприятие обеспечивает непрерывность производственного процесса, оптимальную загрузку действующих мощностей и исполнение обязательств перед банковскими учреждениями. Завод также не допускает возникновения просроченной задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам.

В 2020 году работа БМЗ велась в условиях сложной макроэкономической ситуации, обусловленной падением деловой активности на мировом рынке металлопродукции в связи с дестабилизацией цен, колебаниями курсов валют, введением карантинных мер. Несмотря на перечисленные обстоятельства, обеспечена безубыточная работа предприятия. БМЗ экспортировал в 53 страны мира 2 млн тонн металлопродукции. По состоянию на 1 января 2021 года запасы готовой продукции на заводе были эквивалентны двухдневному объему производства. По оперативным данным, за январь 2021 года экспорт БМЗ превысил 100 млн долларов. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года составляет более 105%. Рентабельность продаж — положительная, — говорится в заявлении предприятия для kp.by .

Суды позволяют БМЗ отсрочить погашение долгов

На этом фоне возникают сложности с возвратом средств не только у банков. Как стало известно TUT.BY, смоленская компания «СталЭкс» уже полгода безуспешно пытается взыскать с БМЗ 2 млн российских рублей за поставленную в 2019-2020 годах продукцию.

В июле прошлого года Экономический суд Гомельской области признал факт долга. Однако БМЗ обратился с ходатайством в суд с просьбой отложить исполнение обязательств. В итоге заводу предоставили «отсрочку исполнения решения в рамках исполнительного производства до 20 апреля 2021 года». Это решение фемида обосновала тяжелым финансовым положением предприятия. По данным экспертов, такой подход позволяет сохранить завод от банкротства, но при этом обесценивает инвестиции кредиторов.

В «СталЭкс» считают, что БМЗ не находится в тяжелом финансовом состоянии, поскольку с его стороны производятся платежи в адрес компании по иным обязательствам. «Должник решил воспользоваться нормами материального права с целью реструктуризации и рефинансирования всех имеющихся задолженностей в рамках исполнительных производств, что подтверждается открытыми данными по 23-м исполнительным производствам», — отметил представитель российской компании.

«СталЭкс» направила в Верховный суд кассационную жалобу на решение Экономического суда Гомельской области. Там сослались на то, что Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, одна из статей которой гласит, что «никакая отсрочка не может быть предоставлена покупателю судом или арбитражем, если продавец прибегает к какому-либо средству правовой защиты от нарушения договора». Однако 2 февраля 2021 года ВС отказал смоленской компании в удовлетворении жалобы.

— Сейчас любой поставщик должен закладывать в цену риск принятия судом подобного решения. И импортируемые товары, сырье неминуемо вырастут в цене. Боюсь, результат будет плачевным для экономики, — считает адвокат Антон Гашинский. По его данным, не один десяток кредиторов из разных стран пытается взыскать деньги с БМЗ за поставленную продукцию.

На БМЗ обращают внимание на два момента. Во-первых, что действуют в рамках законодательства, все решения утверждены судом. Во-вторых, «СталЭкс» — это формально российская компания, за которой стоит белорусский бизнес.

Российский «Торговый дом БМЗ» задумался о банкротстве

Но споры с кредиторами — не единственная головная боль БМЗ. В конце 2020 года «Торговый дом БМЗ», расположенный в Алтайском крае, сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Основанием послужило тяжелое экономическое положение этой компании.

Впрочем, как свидетельствуют открытые источники, пертурбации у «ТД БМЗ» возникли несколько лет назад на фоне разногласий между акционерами компании (65% долей принадлежит Белорусскому металлургическому заводу, 35% — австрийской Belmet Handelsgesellschaft) и топ-менеджерами.

По данным бывшего руководства торгового дома, австрийцы в лице Вальтера Ортнера и Геннадия Чернякова попыталась продать свою долю за 347 млн российских рублей, что превышало весь уставной капитал компании. Однако эксперты сообщили, что «с точки зрения законодательства РФ данная сделка будет рассматриваться как вывод финансов за рубеж со всеми вытекающими последствиями». В итоге сделка была заблокирована.

Вскоре после этого сменился руководитель «ТД БМЗ». На место Сергея Носовицкого, который возглавлял компанию с 2010 года, пришел Алексей Стречень, имевший опыт работы в системе «Белнефтехима».

По другой информации, контролеров заинтересовали операции между «ТД БМЗ» и рядом российских компаний, учредители которых были аффилированы с Носовицким и главным бухгалтером компании Светланой Левиной и их родственниками и друзьями.

Как сообщают информированные источники, страсти вокруг «ТД БМЗ» могли стать одной из причин отставки в мае 2019 года гендиректора БМЗ Анатолия Савенка, который руководил заводом 10 лет. Однако в итоге ему никаких претензий не было выставлено. С Савенком «расстались по соглашению сторон», а спустя несколько месяцев назначили гендиректором Минского подшипникового завода, который входит в состав холдинга БМЗ. Но в начале февраля у силовиков опять появились вопросы к топ-менеджеру.