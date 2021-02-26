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Вопрос привлечения нового кредита прорабатывается - Минфин

26.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев - Sputnik. Вопрос привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, прорабатывается, заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

На данный момент республика ожидает второй транш российского кредита – 500 миллионов долларов. Беларусь рассчитывает получить его в I полугодии и, по словам министра, "нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так".

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать", - цитирует главу ведомства БелТА.

Селиверстов отметил, что на Всебелорусском народном собрании была поставлена задача: улучшить качество жизни в стране. "Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач", - сказал он.

Российский кредит

© Sputnik / Алексей Дружинин
Лукашенко благодарен Путину за помощь экономике Беларуси
Правительства двух стран подписали соглашение о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита 21 декабря 2020 года. Размер ссуды – один миллиард долларов. Согласно подписанному документу, один транш был перечислен в 2020 году, второй планируется получить в 2021-м.

В октябре 2020 года Беларусь также получила кредит в полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ и на борьбу с COVID-19.

О предоставлении Беларуси государственного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились во время сентябрьских переговоров в Сочи.

Накануне новой встречи президентов Беларуси и России в ряде СМИ появились сообщения о том, что главы государств обсудят новый кредит в размере 3 миллиардов долларов, однако эта информация не подтвердилась.

Во время переговоров в Сочи в понедельник, 22 февраля, Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера за помощь экономике республики и заявил, что деньги "не выброшены на ветер".

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство финансов Беларуси рассчитывает в I полугодии получить второй транш российского кредита.
 
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