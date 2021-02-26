|
Вопрос привлечения нового кредита прорабатывается - Минфин
26.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев - Sputnik. Вопрос привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, прорабатывается, заявил министр финансов Юрий Селиверстов.
На данный момент республика ожидает второй транш российского кредита – 500 миллионов долларов. Беларусь рассчитывает получить его в I полугодии и, по словам министра, "нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так".
"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать", - цитирует главу ведомства
Селиверстов отметил, что на
Российский кредит
© Sputnik / Алексей Дружинин
В октябре 2020 года Беларусь также получила кредит в полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ и на борьбу с COVID-19.
О предоставлении Беларуси государственного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились во время сентябрьских переговоров в Сочи.
Накануне новой встречи президентов Беларуси и России в ряде СМИ появились сообщения о том, что главы государств обсудят новый кредит в размере 3 миллиардов долларов, однако эта информация не подтвердилась.
Во время переговоров в Сочи в понедельник, 22 февраля, Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера за помощь экономике республики и заявил, что деньги "не выброшены на ветер".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси рассчитывает в I полугодии получить второй транш российского кредита.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)