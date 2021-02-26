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Полтора миллиарда кВт·ч выработал первый энергоблок БелАЭС
26.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Сейчас на первом энергоблоке проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. После этого на станции проведут динамические испытания с последующим переходом на комплексное опробование первого энергоблока – то есть он будет работать на полной номинальной мощности в течение 15 суток. Затем блок примет в промышленную эксплуатацию правительственная приемочная комиссия.
Второй блок почти готов
По данным министра, строительно-монтажная готовность второго энергоблока станции составляет 78%. Сейчас идет монтаж основного технологического оборудования и систем, прокладка кабелей и строительство дорог.
О проекте БелАЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Физический пуск первого энергоблока АЭС произошел 20 августа, а 3 ноября его
Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, энергоблок
Впоследствии он отключался от сети еще несколько раз: 16 января после того, как сработала система защиты генератора, и 20 февраля - для проведения испытаний и регламентных работ.
Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность
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С момента включения в объединенную энергосистему страны первый энергоблок станции останавливали несколько раз.
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