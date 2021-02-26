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Полтора миллиарда кВт·ч выработал первый энергоблок БелАЭС

26.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Сейчас на первом энергоблоке проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. После этого на станции проведут динамические испытания с последующим переходом на комплексное опробование первого энергоблока – то есть он будет работать на полной номинальной мощности в течение 15 суток. Затем блок примет в промышленную эксплуатацию правительственная приемочная комиссия.

Второй блок почти готов

По данным министра, строительно-монтажная готовность второго энергоблока станции составляет 78%. Сейчас идет монтаж основного технологического оборудования и систем, прокладка кабелей и строительство дорог.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Физический пуск первого энергоблока АЭС произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны.  Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны.

Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, энергоблок включили в сеть.

Впоследствии он отключался от сети еще несколько раз: 16 января после того, как сработала система защиты генератора, и 20 февраля - для проведения испытаний и регламентных работ.

Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января. 

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Теги: Минск
 
 
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С момента включения в объединенную энергосистему страны первый энергоблок станции останавливали несколько раз.
 
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