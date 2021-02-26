Лукашенко: Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня

Источник материала: Tut.by

Виктор Лукашенко будет уволен с должности помощника президента. Об этом заявил Александр Лукашенко на собрании НОК, сообщает пресс-служба.



Фото: пресс-служба президента России

— И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор, — сказал Александр Лукашенко в ответ на инициативу выдвинуть кандидатуру его старшего сына на должность главы НОК.

Лукашенко также отметил, что из назначения его сына на эту должность «можно извлечь какие-то положительные вещи», так как он «всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме».

Виктор Лукашенко с 2005 года занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он является членом Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК. Сегодня эта должность была упразднена — Виктор Лукашенко избран главой НОК.

— Ты моего знаешь старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы, — рассказывал Лукашенко два года назад на встрече со студентами Академии управления.