ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня

26.02.2021 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктор Лукашенко будет уволен с должности помощника президента. Об этом заявил Александр Лукашенко на собрании НОК, сообщает пресс-служба.


Фото: пресс-служба президента России

— И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор, — сказал Александр Лукашенко в ответ на инициативу выдвинуть кандидатуру его старшего сына на должность главы НОК.

Лукашенко также отметил, что из назначения его сына на эту должность «можно извлечь какие-то положительные вещи», так как он «всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме».

Виктор Лукашенко с 2005 года занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он является членом Совета безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК. Сегодня эта должность была упразднена — Виктор Лукашенко избран главой НОК.

— Ты моего знаешь старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы, — рассказывал Лукашенко два года назад на встрече со студентами Академии управления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Вопрос привлечения нового кредита прорабатывается - Минфин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by