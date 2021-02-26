Представитель конгресса: США должны расширить санкции на тех, кто в России поддерживает Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Санкции в связи с нарушениями прав человека в Беларуси могут быть введены и против россиян, поддерживающих Лукашенко. Об этом заявила член палаты представителей, глава Украинского кокуса в конгрессе США Марси Каптур, сообщает «Голос Америки» .





Марси Каптур во время видеоконференции, организованной общественной организацией «Коалиция Центральной и Восточной Европы», обратила внимание на роль России в белорусских событиях.

— Вместо того чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы получить от него гарантии по кредитам, а также помощь его пропагандистов и спецслужб. Только на этой неделе Лукашенко позировал и обменивался рукопожатиями с Путиным. США должны расширить санкции на тех, кто занимается в Беларуси злонамеренной деятельностью, в том числе на сотрудников спецслужб и МВД, а также на вовлеченных в это людей из России, — заявила политик.

Конгрессвумен подчеркнула, что президент США Джо Байден отдает приоритет вопросам защиты демократии и прав человека в Беларуси и намерен способствовать в будущем интеграции Беларуси и Украины в европейские структуры.

— Он полностью привержен укреплению трансатлантического союзничества и присоединению таких государств, как Беларусь и Украина, к Евросоюзу. Те же цели — и у меня, — заявила Каптур.



Фото Твитер Марси Каптур

Она добавила, что конгресс США решительно поддерживает стремление белорусского народа самостоятельно выбирать свое будущее и политическую систему, которую он сам создаст и возглавит.

По словам главы Украинского кокуса в конгрессе, Джули Фишер , назначенная еще администрацией Трампа послом США в Беларуси, вполне готова сотрудничать с конгрессменами по вопросам отношений с Минском. Каптур также подчеркнула важность принятого недавно в новой редакции «Акта о демократии в Беларуси», который, кроме прочего, предполагает выделение значительных средств на помощь белорусскому гражданскому обществу.

Марси Каптур прокомментировала и появившуюся недавно в Вашингтоне информацию о том, что администрация Джо Байдена может создать пост специального представителя по Беларуси, аналогично тому, как в прошлой администрации существовал спецпредставитель по Украине (эту должность занимал Курт Волкер).

— Назначение спецпредставителя США по Беларуси, если это произойдет, не должно заменить собой введение санкций в отношении белорусского режима, — заявила Каптур. — Те же цели и у меня, и не вижу, что спецпредставитель США по Беларуси, если таковой появится, заменит санкции (имеются в виду новые санкции в дополнение к уже существующим). Я не вижу эти решения как что-то «или-или», я думаю, что это, скорее, возможно, как «и то и другое». Если мы получим запрос от заинтересованных групп или отдельных личностей, то будем это продвигать и внесем такое предложение, — сказала политик.