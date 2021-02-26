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ЕБРР отказал в финансировании реконструкции путепровода в Светлогорске
26.02.2021 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития отказал в финансировании реконструкции путепровода в Светлогорске. Об этом во время встречи с трудовым коллективом ЦКК рассказал председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников,
Смета и необходимая проектная документация по его реконструкции были подготовлены и предоставлены в Европейский банк реконструкции и развития. Однако ЕБРР в последний момент отказал в финансировании этого проекта.
Тем не менее вопрос ремонта путепровода не закрыт. Сейчас ищут необходимые средства из других источников, чтобы выполнить поставленную задачу.
Автомобильный мост через железнодорожные пути на окраине Молодежного микрорайона был построен с многочисленными нарушениями. Об этом
Летом 2020 года Лукашенко
ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проекты в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР
В 2019 году Европейский инвестиционный банк
Однако в ноябре 2020 года стало известно, что ЕБРР
— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — прокомментировал тогда TUT.BY представитель банка.
Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».
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Смета и необходимая проектная документация по его реконструкции были подготовлены в срок и предоставлены в Европейский банк реконструкции и развития. Однако ЕБРР...
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