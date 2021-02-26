ЕБРР отказал в финансировании реконструкции путепровода в Светлогорске

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития отказал в финансировании реконструкции путепровода в Светлогорске. Об этом во время встречи с трудовым коллективом ЦКК рассказал председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников, пишут «Светлагорскiя навiны».





Смета и необходимая проектная документация по его реконструкции были подготовлены и предоставлены в Европейский банк реконструкции и развития. Однако ЕБРР в последний момент отказал в финансировании этого проекта.

Тем не менее вопрос ремонта путепровода не закрыт. Сейчас ищут необходимые средства из других источников, чтобы выполнить поставленную задачу.





Автомобильный мост через железнодорожные пути на окраине Молодежного микрорайона был построен с многочисленными нарушениями. Об этом стало известно после экспертизы, проведенной в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста. Сооружение закрыли. Работы по его реконструкции оценили в 1 млн рублей.

Летом 2020 года Лукашенко посетил Светлогорск — местные задали вопрос про путепровод. По БТ потом услышали ответ: «Прямо на ходу было принято решение по ремонту моста в третьем микрорайоне города».





ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проекты в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР вложил рекордные 390 млн евро в 24 проекта. Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на реконструкцию 12 мостов.

В 2019 году Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. При этом стоит отметить, что опорный банк Евросоюза начал де-факто работать в Беларуси лишь в 2018 году, когда выделил 168 млн евро. Деньги направлены на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — литовская граница (Каменный Лог), модернизацию объектов водоснабжения и поддержку реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Однако в ноябре 2020 года стало известно, что ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Беларуси.

— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — прокомментировал тогда TUT.BY представитель банка.

Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».