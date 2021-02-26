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Курсы валют в пятницу: евро подешевел, доллар набрался сил
26.02.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, доллар США подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Стоимость евро уменьшилась на 0,29%, доллар США продемонстрировал рост - на 0,14%, российский рубль упал на 1,08%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 26 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Белстат недавно
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Европейская и российская валюты несколько потеряли в цене, доллар США подорожал по отношению к белорусскому рублю.
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