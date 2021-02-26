Курсы валют в пятницу: евро подешевел, доллар набрался сил

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, доллар США подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Стоимость евро уменьшилась на 0,29%, доллар США продемонстрировал рост - на 0,14%, российский рубль упал на 1,08%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 26 февраля:

1 евро – 3,18 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,54 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Белстат недавно опубликовал среднюю зарплату по стране за январь 2021 года: она составила 1290 белорусских рублей - это 496 долларов по текущему курсу Нацбанка.

Читайте также: