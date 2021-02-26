Карты некоторых банков могут не работать ночью 27 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Карты некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с пятницы на субботу, об этом пользователей предупредили в Банковском процессинговом центре.

Причина сбоев - технологические работы, которые будут проводиться на сетевом оборудовании с 3:00 до 4:30 27 февраля.

В этот период возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского центра.

Кроме того, могут возникнуть проблемы в сети подключенных к аппаратно-программному комплексу центра организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, а также устройств самообслуживания и банкоматов.

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Данную информацию следует учитывать держателям карточек АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

В центре принесли гражданам извинения за возможные доставленные неудобства.

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