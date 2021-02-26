﻿ На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона. 21.by
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На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона

26.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 5 – заявок не поступило.

На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона
Заславль, ул. Приозерная

Наибольший интерес был проявлен к участку в аг. Семково Папернянского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. Участок не имеет коммуникаций и был выставлен на аукцион за 40.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 142.000 рублей, или 54.573 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона

Три небольших участка были предложены участникам торгов в Заславле на улицах Грибной, Приозерной и Центральной. Все они имеют коммуникации. Так, например, на участок на ул. Приозерной было подано 6 заявлений. При начальной цене 19.912 рублей лот продан с молотка за 68.743 рубля, или 26.419 долларов США.


На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона
Заславль, ул. Грибная

По самым высоким начальным ценам были выставлены на аукцион участки в Боровлянском сельсовете. На участок в Лесковке претендовали 7 человек. При стартовой цене 60.000 рублей лот продан с молотка за 160.000 рублей, или 61.491 доллар США.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Боровлянский с/с, д. Копище, участок № 1

8,6

2

электричество, газ, водопровод

60.000

66.000

25.365

2

Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 4

13,9

7

электричество, газ, водопровод

60.000

160.000

61.491

3

Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 5

15,0

3

электричество, газ

65.000

95.167

36.574

4

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 11

12,2

-

-

50.000

-

-

5

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13

11,7

-

-

50.000

-

-

6

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14

12,1

-

-

50.000

-

-

7

г. Заславль, ул. Грибная, участок № 52

6,7

6

электричество, газ, водопровод

21.998

42.868

16.475

8

г. Заславль, ул. Приозёрная, участок № 48

6,1

6

электричество, газ, водопровод

19.912

68.743

26.419

9

г. Заславль, ул. Центральная, участок № 54

8,0

4

электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021)

26.202

42.199

16.218

10

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 8

15,0

5

электричество, газ

22.000

75.950

29.189

11

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7107, участок № 3

15,0

14

электричество, газ, водопровод

39.000

172.000

66.103

12

Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 28

15,0

14

электричество, газ

28.000

95.000

36.510

13

Луговослободской с/с, д. Лебединец, участок № 1

13,8

1

электричество, водопровод

15.000

15.750

6.053

14

Луговослободской с/с, д. Обчак, участок № 3

8,6

8

электричество, газ, водопровод

20.000

67.000

25.749

15

Луговослободской с/с, п. Привольный, участок № 1

14,2

11

электричество, газ, водопровод

25.000

84.000

32.282

16

Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 1

9,0

5

-

11.000

23.500

9.031

17

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14

15,0

1

-

24.600

25.830

9.927

18

Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок № 5

10,6

2

-

31.000

66.451

25.538

19

Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 58

16,8

8

-

25.000

66.000

25.365

20

Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 142

14,2

19

-

40.000

142.000

54.573

21

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

15,0

-

электричество, газ

20.000

-

-

22

Петришковский с/с, д. Новашино

16,7

11

электричество, газ

25.000

65.000

24.980

23

  
 
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Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по...
 
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