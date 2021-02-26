На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона

Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 5 – заявок не поступило.
Заславль, ул. Приозерная
Наибольший интерес был проявлен к участку в аг. Семково Папернянского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. Участок не имеет коммуникаций и был выставлен на аукцион за 40.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 142.000 рублей, или 54.573 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Три небольших участка были предложены участникам торгов в Заславле на улицах Грибной, Приозерной и Центральной. Все они имеют коммуникации. Так, например, на участок на ул. Приозерной было подано 6 заявлений. При начальной цене 19.912 рублей лот продан с молотка за 68.743 рубля, или 26.419 долларов США.
Заславль, ул. Грибная
По самым высоким начальным ценам были выставлены на аукцион участки в Боровлянском сельсовете. На участок в Лесковке претендовали 7 человек. При стартовой цене 60.000 рублей лот продан с молотка за 160.000 рублей, или 61.491 доллар США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Боровлянский с/с, д. Копище, участок № 1
8,6
2
электричество, газ, водопровод
60.000
66.000
25.365
2
Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 4
13,9
7
электричество, газ, водопровод
60.000
160.000
61.491
3
Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 5
15,0
3
электричество, газ
65.000
95.167
36.574
4
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 11
12,2
-
-
50.000
-
-
5
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13
11,7
-
-
50.000
-
-
6
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14
12,1
-
-
50.000
-
-
7
г. Заславль, ул. Грибная, участок № 52
6,7
6
электричество, газ, водопровод
21.998
42.868
16.475
8
г. Заславль, ул. Приозёрная, участок № 48
6,1
6
электричество, газ, водопровод
19.912
68.743
26.419
9
г. Заславль, ул. Центральная, участок № 54
8,0
4
электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021)
26.202
42.199
16.218
10
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 8
15,0
5
электричество, газ
22.000
75.950
29.189
11
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7107, участок № 3
15,0
14
электричество, газ, водопровод
39.000
172.000
66.103
12
Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 28
15,0
14
электричество, газ
28.000
95.000
36.510
13
Луговослободской с/с, д. Лебединец, участок № 1
13,8
1
электричество, водопровод
15.000
15.750
6.053
14
Луговослободской с/с, д. Обчак, участок № 3
8,6
8
электричество, газ, водопровод
20.000
67.000
25.749
15
Луговослободской с/с, п. Привольный, участок № 1
14,2
11
электричество, газ, водопровод
25.000
84.000
32.282
16
Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 1
9,0
5
-
11.000
23.500
9.031
17
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14
15,0
1
-
24.600
25.830
9.927
18
Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок № 5