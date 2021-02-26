На участок в Семково подали 19 заявок. Он продан с молотка за $ 54 тыс., но в Лесковке еще дороже. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 5 – заявок не поступило.

Наибольший интерес был проявлен к участку в аг. Семково Папернянского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. Участок не имеет коммуникаций и был выставлен на аукцион за 40.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 142.000 рублей, или 54.573 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Три небольших участка были предложены участникам торгов в Заславле на улицах Грибной, Приозерной и Центральной. Все они имеют коммуникации. Так, например, на участок на ул. Приозерной было подано 6 заявлений. При начальной цене 19.912 рублей лот продан с молотка за 68.743 рубля, или 26.419 долларов США.

По самым высоким начальным ценам были выставлены на аукцион участки в Боровлянском сельсовете. На участок в Лесковке претендовали 7 человек. При стартовой цене 60.000 рублей лот продан с молотка за 160.000 рублей, или 61.491 доллар США.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.