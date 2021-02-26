Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

Источник материала: БT

Открытые залежи черного золота обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на ЧАЭС. По предварительным оценкам экспертов, в этих местах может находиться около 20 млн тонн нефти. Новое Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 метров.