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Новое месторождение нефти открыли в Беларуси
26.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Открытые залежи черного золота обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на ЧАЭС. По предварительным оценкам экспертов, в этих местах может находиться около 20 млн тонн нефти. Новое Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 метров.
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Открытые залежи черного золота обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на ЧАЭС. По предварительным оценкам экспертов, в этих...
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