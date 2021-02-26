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Министр финансов Беларуси не опасается, что инвестфонды пойдут на поводу у Латушко
26.02.2021 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов «спокойно относится» к письмам оппозиции в адрес инвестфондов о досрочной продаже белорусских евробондов из-за политической ситуации в стране.
— Я отношусь к этим призывам весьма спокойно по двум причинам. Во-первых, инвестфонды в первую очередь хотели заработать деньги на процентах. Стоимость размещения в тех же США значительно ниже, чем доходность от размещения белорусских облигаций. Не думаю, что их приобретали для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность, — передала пресс-служба Минфина слова Селиверстова.
По мнению министра, экономические предпосылки для досрочной продажи белорусских бумаг также отсутствуют.
— Ситуация с платежным балансом [Беларуси], со счетом текущих операций положительная. Потому нет каких-то предпосылок для того, чтобы просто избавляться от наших ценных бумаг, — считает глава Минфина.
Недавно Народное антикризисное управление (НАУ) от имени Павла Латушко
НАУ отправило письма также трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду.
25 февраля Павел Латушко заявил, что ему поступило письмо от датского BankInvest, который сообщил о продаже всех белорусских ценных бумаг. «Так что есть результат от наших действий», — заверил Латушко.
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Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов «спокойно относится» к письмам оппозиции в адрес инвестфондов о досрочной продаже белорусских евробондов из-за...
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