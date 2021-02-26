Министр финансов Беларуси не опасается, что инвестфонды пойдут на поводу у Латушко

Источник материала: Tut.by

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов «спокойно относится» к письмам оппозиции в адрес инвестфондов о досрочной продаже белорусских евробондов из-за политической ситуации в стране.



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— Я отношусь к этим призывам весьма спокойно по двум причинам. Во-первых, инвестфонды в первую очередь хотели заработать деньги на процентах. Стоимость размещения в тех же США значительно ниже, чем доходность от размещения белорусских облигаций. Не думаю, что их приобретали для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность, — передала пресс-служба Минфина слова Селиверстова.

По мнению министра, экономические предпосылки для досрочной продажи белорусских бумаг также отсутствуют.

— Ситуация с платежным балансом [Беларуси], со счетом текущих операций положительная. Потому нет каких-то предпосылок для того, чтобы просто избавляться от наших ценных бумаг, — считает глава Минфина.

Недавно Народное антикризисное управление (НАУ) от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели два выпуска белорусских еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи «пошли на репрессии против белорусского народа».

НАУ отправило письма также трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду.

25 февраля Павел Латушко заявил, что ему поступило письмо от датского BankInvest, который сообщил о продаже всех белорусских ценных бумаг. «Так что есть результат от наших действий», — заверил Латушко.