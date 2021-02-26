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Госдолг Беларуси за месяц вырос на 1,9 млрд рублей, занять на внешних рынках удалось мизер
26.02.2021 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,9 млрд рублей, или на 3,3%,
Внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 18,3 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В январе 2021 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 35,7 млн долларов:
Погашение внешнего государственного долга по итогам января составило 270,1 млн долларов:
Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%. В январе размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму
Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4% до 18,6 млрд долларов.
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Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,9 млрд рублей, или на 3,3%, сообщает Минфин.
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