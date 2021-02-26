Госдолг Беларуси за месяц вырос на 1,9 млрд рублей, занять на внешних рынках удалось мизер

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,9 млрд рублей, или на 3,3%, сообщает Минфин .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 18,3 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе 2021 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 35,7 млн долларов:

25,5 млн долларов — правительства России;

10,2 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

Погашение внешнего государственного долга по итогам января составило 270,1 млн долларов:

84 млн долларов — правительству России;

186,1 млн долларов — банкам Китая.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%. В январе размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 625,9 млн долларов, это больше, чем за весь прошлый год.

Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4% до 18,6 млрд долларов.