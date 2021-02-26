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Госдолг Беларуси вырос с начала года почти на 2 млрд рублей

26.02.2021 15:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года вырос на 3,3% или на 1,9 млрд рублей и составил 59,7 млрд рублей. Внешний госдолг при этом снизился, основной рост пришелся на внутренний.

По информации Министерства финансов Беларуси, внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 18,3 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 35,7 млн долларов США:

- 25,5 млн долларов США – правительства Российской Федерации;

- 10,2 млн долларов США – МБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2021 года составило 270,1 млн долларов США:

- 84,0 млн долларов США – правительство Российской Федерации;

- 186,1 млн долларов США – банки Китая.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%.

В январе 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 625,9 млн долларов. Как уже сообщала БДГ, это больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, за 2020 год внешний госдолг страны увеличился на 1,4 млрд долларов и составил 18,6 млрд долларов. Сумма увеличения в эквиваленте составляет 8,4%. В нынешнем году нашей стране предстоят многочисленные погашения по долгам, общая сумма которых превышает 3 млрд долларов. Большая часть суммы будет направлена на погашение государственного долга.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года вырос на 3,3% или на 1,9 млрд рублей и составил 59,7 млрд рублей. Внешний госдолг при этом снизился, основной рост...
 
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