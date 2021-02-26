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Продукты из Краснодара презентуют на выставке "Белагро-2021"

26.02.2021 16:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Предприятия Краснодарского края собираются представить на выставке "Белагро-2021" продукты питания, производимые в регионе, сообщили во время видеоконференции в торговом представительстве России в Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Этот южный российский регион считается главной житницей РФ: местные хозяйства производят подсолнечное масло и славятся виноградными плантациями. Вместе с тем краснодарским фермерам известно, что в Беларуси аграрная индустрия весьма развита, поэтому предлагают оригинальные десерты, мед, шоколадные изделия и крупы.

На Белорусской товарной бирже пока аккредитованы восемь предприятий из Краснодарского края. Но сотрудничать готовы намного больше. Уже выстроена транспортная и складская логистика, которая способствует тесному торгово-экономическому сотрудничеству между Беларусью и Россией.

"Из десяти обращений в торгпредставительство в оказании помощи по поиску партнеров соотношение белорусских и российских компаний составляет три к семи. Мы помогаем в равной степени с продвижением продукции наших стран на рынки. Российские предприятия регулярно информируют о проводимых белорусских тендерах. Проводим совместные ярмарки и выставки", – рассказал торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Белорусские торговые сети и дистрибьютеры готовы принять российскую продукцию, чтобы ее качество оценили покупатели. А вот ресторанный бизнес, как и во всем мире, сейчас переживает непростые времена: пандемия остается преградой для очных контактов предпринимателей и существенно ограничивает деловую активность. Вместе с тем представители Краснодарского края рассчитывают, что такая встреча в скором времени состоится – они собираются стать участниками выставки "Белагро-2021", которая пройдет в Минске с 1 по 5 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Торговые сети Беларуси готовы предложить места для оригинальных деликатесов и фермерской продукции из российского региона.
 
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