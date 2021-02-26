Застройщик выставил на продажу сразу 377 квартир в многоэтажке в районе метро «Михалово». Стоимость «квадрата» – $1480, но предусмотрены скидки

Также в доме будут встроенные помещения общественного назначения.

В каждой секции 3-й очереди предусмотрена установка двух лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг. Здание имеет проходной подъезд со входами в 2 уровнях, а также тамбур с зонами размещения почтовых ящиков, хранения колясок, и помещением для уборочного инвентаря.

Крыша подвала (гаража-стоянки) – эксплуатируемая с учетом автомобильных нагрузок.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой.

Квартиры и цены

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 377 квартир:

– 208 квартир общей площадью от 40,86 «квадратов» («евродвушки»)

– 169 квартир общей площадью от 57,49 «квадратов» («евротрешки»)

Стоимость квадратного метра – 1480 долларов.

При этом, по соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта долевого строительства. Так, на сайте застройщика указано, что стоимость однокомнатной квартиры (так называемой «евродвушки» составляет 56 тысяч долларов ($1350 за метр), а двухкомнатной («евротрешки») – 72 тысячи долларов ($1250 за метр).