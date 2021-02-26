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Около $3,5 млрд направлено на погашение внешнего госдолга в 2020 году

26.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в полном объеме выполняет свои внешние обязательства: около 3 с половиной миллиардов долларов было направлено на обслуживание внешнего госдолга в прошлом году. Погашению обязательств придается большое значение. Для этих целей активно использовались ресурсы, которые привлекались для рефинансирования. Об итогах работы за прошлый год и задачах на нынешний говорили сегодня на итоговой коллегии Минфина. В работе принял участие и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Одна из первоочередных задач на этот год - сохранение социальной направленности бюджета.

Также министр отметил, что прошлый год был непростым, исполнение бюджета проходило в условиях замедления экономической активности. Поэтому по отдельным источникам он не добрал доходов: это налог на прибыль, дивиденды, платежи и доходы от нефтехимического комплекса.
 
 
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Беларусь в полном объеме выполняет свои внешние обязательства: около 3 с половиной миллиардов долларов было направлено на обслуживание внешнего госдолга в...
 
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