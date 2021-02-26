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Банкротство «Трайпла» опять поставили на паузу
26.02.2021 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 февраля Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании «Трайпл» в связи с проведением финансово-экономической экспертизы. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
В мае 2020 года «Трайпл» подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). Через два месяца
Сегодня в Экономическом суде Минска продолжилась дискуссия о том, по какому пути следует пойти. Сам «Трайпл» и ряд кредиторов поддерживают санацию, которая позволит в течение 18 месяцев ослабить долговую нагрузку и оздоровить предприятие. Представитель компании Юрия Чижа уверен, что со временем компания способна выплатить и непосредственно свои долги, и долги по поручительствам за Березовский завод силикатных изделий и «Кварцмелпром» (обе компании сейчас в состоянии
Как сообщает
В итоге Экономический суд Минска вновь взял паузу в деле до завершения финансово-экономической экспертизы должника.
Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.
Концерн «Белнефтехим» с 22 февраля
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26 февраля Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании «Трайпл» в связи с проведением финансово-экономической экспертизы.
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