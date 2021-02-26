Банкротство «Трайпла» опять поставили на паузу

Источник материала: Tut.by

26 февраля Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании «Трайпл» в связи с проведением финансово-экономической экспертизы. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В мае 2020 года «Трайпл» подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). Через два месяца возбудили производство по делу, назначили антикризисной управляющей Марину Иванович. В октябре в отношении должника открыли конкурсное производство. Рассмотрение дела с участием антикризисного управляющего назначили на 27 января 2021 года. Но к тому времени кредиторы не приняли решения «как о ликвидации, так и о санации» «Трайпла».

Сегодня в Экономическом суде Минска продолжилась дискуссия о том, по какому пути следует пойти. Сам «Трайпл» и ряд кредиторов поддерживают санацию, которая позволит в течение 18 месяцев ослабить долговую нагрузку и оздоровить предприятие. Представитель компании Юрия Чижа уверен, что со временем компания способна выплатить и непосредственно свои долги, и долги по поручительствам за Березовский завод силикатных изделий и «Кварцмелпром» (обе компании сейчас в состоянии санации ). Эти поручительства занимают 66% в общем объеме кредиторской задолженности компании.

Как сообщает Office Life , представитель Белагропромбанка как крупнейшего кредитора, выступил против плана санации. Он считает, что единственный источник погашения долгов по этому плану — поэтапная продажа активов. Это даст более 129 млн рублей, но не покроет всех обязательств. На 30 июня 2020 года общий размер кредиторской задолженности «Трайпла» составлял 183,5 млн рублей. Представитель банка предложил начать ликвидацию компании с сохранением работы бизнеса до продажи активов новому инвестору и перевода к нему коллектива.

В итоге Экономический суд Минска вновь взял паузу в деле до завершения финансово-экономической экспертизы должника.

Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

Концерн «Белнефтехим» с 22 февраля приостановил на полгода действие лицензии компании «НефтеХимТрейдинг» (управляет 8 заправками под брендом «Трайпл») на розничную торговлю нефтепродуктами.